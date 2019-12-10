خدمة Gmail تتيح لك الآن إرفاق الرسائل الإلكترونية بالرسائل الإلكترونية الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث ميزة تشق طريقها إلى Gmail هي بالتأكيد ميزة شيقة وغريبة على ما يبدو. تتيح لك خدمة Gmail الآن إرفاق الرسائل الإلكترونية بالرسائل الإلكترونية الأخرى دون الحاجة إلى تحميلها أولاً.

ما عليك سوى سحب وإفلات الرسالة الإلكترونية أو أكثر في نافذة ” الإنشاء | Compose ” وستكون جاهزة تمامًا. بدلاً من ذلك، يمكنك إختيار رسالة أو أكثر من نافذة المحادثة، وإستخدام قائمة النقاط الثلاث، وتحديد خيار ” إعادة التوجيه كمرفق | Forward as attachment “.

هذه تبدو وكأنها ميزة بسيطة، ولكن يبدو أن هناك مواقف يكون فيها إرفاق الرسائل الإلكترونية أكثر منطقية من إعادة توجيه رسائل إلكترونية منفصلة. مثلاً، إذا كنت ترغب في إعادة توجيه رسائل متعددة بموضوع واحد.

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يتيح لك إرسال رسائل إلكترونية كمرفقات أيضًا كتابة رسالة تلخيصية للمستلمين، وجعلهم يستعدون لما سيقرأونه. يمكن فتح المرفقات مباشرة في برنامج البريد الإلكتروني المختار، حيث تصبح كل رسالة إلكترونية مرفقة ملفًا بإمتداد “.eml “. يمكنك إرفاق العديد من الرسائل الإلكترونية كما تريد. أثناء النقر فوق هذا المرفق، سيتم فتحه في نافذة جديدة.

سيتم إصدار الميزة بدءًا من اليوم وحتى 21 يناير، وعندها يجب أن يحصل عليها الجميع.