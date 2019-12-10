سوق الأجهزة القابلة للإرتداء يحقق نموًا قويًا في الربع الثالث من هذا العام بفضل السماعات اللاسلكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق بنشر تقرير جديد للربع الثالث من هذا العام يركز على تزايد شعبية المنتجات التي تندرج تحت فئة الأجهزة القابلة للإرتداء. في الربع الثالث من هذا العام، شهد سوق الأجهزة القابلة للإرتداء نموًا هائلاً بلغ 94.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يُعزى معظم النمو إلى التوسع في فئة ” الأجهزة الصوتية القابلة للإرتداء ” والتي تشمل سماعات الأذن اللاسلكية التي كسبت شعبية كبيرة بفضل شركة آبل وسماعات AirPods الخاصة بها وغيرها من الشركات التي قامت بإطلاق سماعات مماثلة.

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تعد شركة آبل هي المتسيدة لسوق الأجهزة القابلة للإرتداء، فقد قامت بشحن 29.5 مليون وحدة في الربع الثالث من هذا العام علمًا أنها قامت بشحن 10 ملايين وحدة فقط في الربع الثالث من العام الماضي، وهذا ما يمثل نموًا قدره 195.5 في المئة على أساس سنوي. حصلت شركة آبل على 35 في المئة من حصة السوق في هذا الربع. كانت مبيعات Apple Watch قوية على نحو مستمر، وإرتفعت شعبية AirPods بشكل مطرد في العام الماضي.

إحتلت شركة Xiaomi المرتبة الثانية في هذه الفئة حيث حققت نموًا بنسبة 66.1 في المئة بعدما نجحت في شحن 12.4 مليون وحدة مما خول لها الحصول على 14.6 في المئة من حصة السوق. تأتي شركة سامسونج في المرتبة الثالثة بحصة 9.8 في المئة من السوق بفضل 8.3 مليون وحدة التي تم شحنها. أما بخصوص المرتبتين الثالثة والرابعة، فهي كانت من نصيب Huawei و Fitbit على التوالي.