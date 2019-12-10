شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد في الإمارات من ارتفاع التطبيقات الاحتيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة إمبيلو، لحلول مكافحة الغش والاحتيال في خدمات القيمة المضافة في قطاع الاتصالات، مستخدمي أجهزة أندرويد في الإمارات من زيادة عدد عمليات الاحتيال والاشتراكات غير المرغوب فيها على الهواتف المحمولة، بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

وكشفت الشركة مؤخراً عن 3 تطبيقات لصور خلفية الشاشة تحتوي على برامج خبيثة وضارة تعمل على اشتراك مستخدمي الهاتف في الخدمات ذات القيمة المضافة المكلفة. وهذه التطبيقات هي: لادر وول بيبر، بوم وول بيبر، وجرافت وول بيبر.

ويتم الاحتيال بتسجيل المستخدمين الذين قاموا بتنزيل هذه التطبيقات تلقائياً بمحتوى خاص دون موافقة أو معرفة مسبقة، إذ تستفيد التطبيقات التي لديها أكثر من 100,000 عملية تنزيل من نقاط ضعف أجهزة أندرويد تمكّن المحتالين من النصب على المستخدمين بأكثر من 1,000 درهم سنوياً. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه التطبيقات كانت متوافرة على متجر غوغل بلاي خلال شهر أكتوبر 2019 وستظل متاحة على المواقع المستقلة لتنزيل التطبيقات.

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وقال الشريك المؤسس والمدير في شركة إمبيلو جيريمي فلين: "على الرغم من التنظيمات واللوائح والقوانين الحكومية الصارمة ووجود تقنية حجب الروبوتات وزيادة وعي المستهلك، إلا أنه يتم اكتشاف الاشتراكات والمشتريات غير المرغوب فيها بصورة متزايدة في الإمارات أكثر من أي بلد آخر تعمل فيه شركتنا.

كشفت أبحاثنا عن الطرق التي تمكّن المحتالين من تكييف أسالبيهم للنجاح في اجتياز الحواجز الموضوعة أمامهم. فمن المفترض أن رمز التحقق الفريد (OTP) يحمي المستهلكين من الاشتراكات غير المرغوب فيها أثناء عملية الاشتراك، إلا أن أحدث البرامج الخبيثة والضارة تتمكن من قراءة الرمز لإكمال عملية الاشتراك، وهذا ما يجعل مستخدمي هذه التطبيقات في الإمارات عُرضة لعمليات الغش والاحتيال".