شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب ينتهي حال آلاف من أجهزة أيفون في " القمامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور عدة أعوام على إطلاق أبل لهاتف أيفون 7 ومعه iOS 7، كانت هناك ميزة جعلت أجهزة أيفون آمنة، حيث تُسمى هذه الميزة "قفل التنشيط" الذي يجعل من الصعب على اللصوص سرقة أجهزة أيفون أو iPad لأنه يتم تشغيله تلقائيًا عندما يقوم المالك بتنشيط Find My app، ويحتاج المستخدم لـ Apple IDالخاص بالمالك وكلمة المرور للوصول إلى الجهاز، وإذا لم يكن لديك ذلك، تصبح أجهزة أيفون غير مجدية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فعلى الرغم من أنها ميزة أمان من الدرجة الأولى وتجعل أيفون آمنًا، إلا أن ما تفعله أيضًا هو جعل الكثيرمن هواتف أيفون ينتهي بها الأمر في "القمامة"، فوفقًا لتقرير صادر عن المتخصصين في إصلاح الأجهزة iFixit، "كل شهر، يتم إهدار الآلاف من أجهزة أيفون الجيدة تمامًا بدلاً من وضعها في أيدي أشخاص يمكنهم استخدامها حقًا"، وكان "قفل التنشيط" هو السبب في ذلك.

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حيث أن الكثير من الأشخاص عندما يتخلصون من أجهزة أيفون القديمة، لا يقومون بمسح الهاتف كما لا يزلون تفاصيل Find My app، ولأنهم لا يفعلون ذلك، يظل المستخدم التالي يسأل عن معرف أبل Apple ID الخاص بالمستخدم السابق قبل أن يتمكن من إعداده على أنه أيفون جديد.

وفي كثير من الحالات، لا يتمكنون من القيام بذلك وينتهي به الأمر في عملية إزالة الأجزاء من أيفون، فيما قال مالك The Wireless Alliance، وهي شركة لإعادة التدوير والإلكترونيات في كولورادو، "إننا نتلقى من أربعة إلى ستة آلاف هاتف مغلق شهريًا"، وفقًا لـ iFixit فجميعها هواتف أيفون، والتي يمكن تجديدها بسهولة وإعادتها".

ولا يعلم الكثير من مستخدمي أيفون أن Find My app هو عبارة عن قفل دائم على أيفون ولا يتم إلغاء قفله حتى تتم إعادة ضبط الجهاز وتنظيفه بشكل صحيح.