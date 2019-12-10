شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتهم "دونالد ترامب" في خسارتها 10 مليار دولار .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت شركة "أمازون" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بممارسة "ضغوط غير لائقة" وتحيز، مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى منح عقد الخدمات السحابية بقيمة 10 مليارات دولار لمنافستها مايكروسوفت، بحسب موقع TOI الهندى.

وفي شكوى مرفوعة أمام محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية، قالت أمازون إن ترامب شن "هجمات متكررة من الجمهور وخلف الكواليس لتوجيه" عقد البنتاجون السحابي المسمى "Joint Enterprise Defense Infrastructure”، المعروف باسم JEDI، بعيدًا عن Amazon Web Services.

وجاء فى الشكوى المنقحة إن الدافع خلف ترامب هو "الإضرار بعدوه السياسي المتصور - جيف بيزوس، مؤسس ومدير "أمازون" الشركة الأم لـ AWS وصحيفة واشنطن بوست "، وقالت أمازون إن تدخل ترامب جعل من المستحيل على البنتاجون الحكم على الفائز "بشكل معقول، بثبات، بطريقة عادلة ومتساوية".

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وقد انتقد ترامب لفترة طويلة بيزوس وأمازون بسبب مدفوعات الضرائب المنخفضة واتهم واشنطن بوست بالعمل كوسيلة ضغط لصالح بيزوس وأمازون ونشر "أخبار وهمية".

ودعت شركة أمازون إلى إعادة تقييم المقترحات المقدمة إلى البنتاجون، وقالت الشكوى المكونة من 103 صفحة: "السؤال هو ما إذا كان ينبغي السماح لرئيس الولايات المتحدة باستخدام ميزانية وزارة الدفاع لتحقيق أغراضه الشخصية والسياسية".

يذكرأنه في الشهادة الأخيرة للكونجرس، نفى دانا ديسي، مسؤول التكنولوجيا في البنتاجون، تأثير ترامب أو البيت الأبيض على عملية اختيار JEDI، وقد توقع خبراء قانونيون ومحللون وخبراء استشاريون تحديا لجائزة وزارة الدفاع التي أعلنت في شهر أكتوبر، خاصة بعد أن سخر ترامب علنا ​​من عرض شركة أمازون على عقد الرهانات العالية.