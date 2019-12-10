كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد في 2019

تنظم شركات التكنولوجيا الشهيرة مراجعات سنوية في آخر العام لأبرز منتجاتها وما حققته من أرباح وشعبية في جميع أنحاء العالم.

وتضم القائمة أدناه مزيجاً من أفضل اختيارات مستخدمي غوغل بلاي، والتطبيقات التي تم التصويت عليها لمستخدمي أندرويد، عبر استطلاع للرأي أجري مؤخراً، بحسب موقع لايف هاكر الأسترالي:

أفضل تطبيق أندرويد لعام 2019

Ablo

هي أداتك للاتصال وإجراء محادثات فردية مع أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم. ويترجم التطبيق الدردشات ومكالمات الفيديو، كما يمكنك القراءة والحديث بلغتك الخاصة.

أفضل لعبة أندرويد لعام 2019

كول أوف ديوتي

نسخة من اللعبة الشهيرة مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة، وتوفر العديد من الخيارات المسلية والممتعة للمستخدمين.

اختيارات المستخدمين:

أفضل تطبيق للخدمة

غليتش فيديو إيفكت الذي يمكن المتسخدمين من إجراء تعديلات فورية على مقاطع الفيديو بنقرة واحدة، ويمكن اختيار مجموعة من التأثير وتطبيقها في الوقت الحقيقي أثناء التسجيل.

أفضل لعبة فيديو

حظيت كول أوف ديوتي أيضاً على المركز الأول في اختيارات مستخدمي نظام أندرويد، مما يؤكد على شعبية هذه اللعبة في جميع أنحاء العالم.

أفضل فيلم على غوغل بلاي

أفينجرز- إند غيم اختير كأفضل فيلم لهذا العام، هو يروي قصة عن الصداقة والعمل الجماعي ووضع الخلافات جانباً للتغلب على العقبات المستحيلة.

أفضل كتاب إلكتروني

سكيري ستوريز تو تيل إن ذا دارك: سلسلة مختارة من قصص الرعب التي تحولت إلى أفلام سينمائية.

أفضل 5 تطبيقات أساسية يومية

Appy Weather

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يوفر نظرة سريعة على حالة الطقس “الآن” و “لاحقًا”، مع خيارات متنوعة لتنبؤات الطقس من أمطار ورياح وعواصف وثلوج وغيرها.

Boosted

تطبيق مفيد لمتابعة أنشطتك ومهامك اليومية، مع تقديم حلول ورؤى حول أين تذهب طاقتك ومتى تكون أكثر تركيزاً وغير ذلك الكثير.

Curio

يقدم رفيق التنقل المفضل لدينا جرعة يومية من الصحافة، من خلال قصص كوريو الصوتية غير المتصلة بالإنترنت، وروايات عالية الجودة لأكثر من 30 صحيفة ومجلة رائدة.

Endel

تطبيق شامل مدعوم بخوارزميات رياضية، لضبط عملياتك اليومية كالنوم والتركيز والحركة، ويقوم بإنشاء موسيقى في الوقت الفعلي ، تناسب الظروف الحالية، مثل الطقس ومعدل ضربات القلب والتنفس.

Post-it

يساعد هذا التطبيق في تنظيم عملك المكتبي، من خلال مجموعة من اللصاقات الرقمية، التي تمنحك القدرة على تدوين الملاحظات للرجوع إليها عند الحاجة.

أفضل 5 تطبيقات للتسلية

Ablo

قل وداعاً للعوائق اللغويةـ فهذا التطبيق يوصلك بالأصدقاء حول العالم. قم برحلة افتراضية إلى تطابق عشوائي مع أشخاص من ثقافات ولغات مختلفة، وستتم ترجمة نصوصك تلقائياً أثناء الدردشة.

Concepts

تطبيق مميز لعشاق الرسم يقدم مجموعة متنوعة من الفراشي والألوان والإطارات، التي تمنحك إمكانات كبيرة لإطلاق إبداعاتك الفنية.

Enlight Pixaloop

تطبيق يحول الرسوم الثابتة إلى متحركة، حيث يضيف الحركة والمؤثرات المميزة إلى صورك.

My Talking Pet

تطبيق مسلي يتم فيه تسجيل صوت المستخدم، وإعادة ما يقوله على لسان حيوان أليف بطريقة طريفة وممتعة.

Video Editor

برنامج مميز لتحرير مقاطع الفيديو، وإنشاء أفلام بسيطة باستخدام الفلاتر والمؤثرات المرجعية المميزة