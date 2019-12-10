تكنولوجيا: رقاقة Snapdragon 765G تدعم هاتف Realme X50 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Realme X50 5G حيث أكدت من خلال الإعلان على أن رقاقة Snapdragon 765G ستدعم هاتف Realme X50 5G.

بدأت شركة Realme خلال الشهر الماضي في نشر إعلانات تشويقية عن هاتفها المرتقب Realme X50 5G الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية، إلا أن الشركة لم تحدد موعد رسمي للإعلان عن هذا الإصدار.

ولقد أكدت Realme في إعلانها الأخير الذي نشر على Weibo، على أن رقاقة Snapdragon 765G التي أعلن عنها مؤخراً من كوالكوم ستدعم إصدارها القادم X50 5G، حيث تأتي الرقاقة بتعزيز أعلى لكفاءة الجرافيك، كما تضم رقاقة المعالج مودم Snapdragon X52 5G.

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ومن المقرر أن تدعم رقاقة مودم Snapdragon X52 5G الهاتف بسرعة تحميل تصل إلى 1.2 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 4G، بينما تصل سرعة التحميل إلى3.7 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 5G.

من جانب أخر كشف الإعلان التشويقي عن لمحات من تصميم هاتف Realme X50 5G، الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي ترتكز في الزاوية اليسرى من الشاشة، كما يضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في إعلانات تشويقية جديدة من Realme.

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