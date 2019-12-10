تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30 5G بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi اليوم عن هاتف Redmi K30 5G الذي يضم معالج Snapdragon 765G بسعر يبدأ من 312 دولار، وهاتف Redmi K30 الذي يضم معالج Snapdragon 730G، مع سعر يبدأ من 227 دولار.

كشفت Redmi اليوم عن أحدث الهواتف المتوسطة التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس Redmi K30 5G، مع إصدار أخر Redmi K30 يدعم فقط شبكات 4G، حيث يتميز الهاتفين بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، تدعم جودة عرض Full HD بلس، مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

كما تضم هواتف Redmi K30 كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، وتشغل الشاشة 91% من إطار الهاتف، حيث يأتي الإطار السفلي للشاشة بحجم نحيف يصل إلى سماكة 4.25 مم فقط.

ويعد هاتف Redmi K30 5G أول الهواتف الذكية التي تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 765G التي تضم تقنية 5G مدمجة، والتي تدعم تقنية 5G المستقلة والغير مستقلة SA/NSA، مع دعم شبكات sub-6GHz.

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi K30 4G برقاقة معالج Snapdragon 730G التي تدعم شبكات 4G فقط، كما يضم الهاتفين تقنية تبريد جديدة ترتكز على أنابيب نحاسية لخفض حرارة الهاتف حتى 7 درجات، كما ينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 11.

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ويعد هاتف Redmi K30 أيضاً أول الهواتف الذكية التي تنطلق بمستشعر سوني IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل، مع حجم مستشعر 1/1.7، أيضاً يأتي المستشعر الثاني في الكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويأتي المستشعر الثالث في هاتف Redmi K30 5G بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث في هاتف Redmi K30 بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro، كما يأتي المستشعر الأخير في كلا الهاتفين بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً يضم هاتفي Redmi K30 كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portait.

وتقدم Redmi هاتفي Redmi K30 بتصميم منحني زجاجي 3D، مع حماية من طبقة Corning Gorilla Glass 5، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يضم الهاتفين بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W في هاتف Redmi K30 5G، وبقدرة 27W في هاتف Redmi K30.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi K30 باللون الأبيض، الأزرق، البنفسجي وأيضاً الأحمر، كما يتوفر هاتف Redmi K30 4G للبيع في السوق الصيني بدءاً من 12 من ديسمبر بسعر يبدأ من 227 دولار، بينما يتوفر هاتف Redmi K30 5G في يناير 2020، بسعر يبدأ من 312 دولار.

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