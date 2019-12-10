تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعتماد على شرائح 5G من MediaTek لهواتفها منخفضة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لعقد شراكة جديدة مع شركة MediaTek خلال الفترة القادمة، حيث تخطط العملاق الكوري لإستخدام شرائح 5G من MediaTek في هواتفها منخفضة التكلفة.

كشفت MediaTek هذا العام عن إصدارها الجديد من شرائح 1000 5G المميزة، كما قدمت الشركة مؤخراً كلاً من MT6885، وMT6873، التي ستنطلق العام المقبل في كلاً من هواتف Oppo، و vivo، وشاومي وهواوي أيضاً، كما أكدت تفاصيل جديدة على أن سامسونج ستنضم أيضاً لهذه الشركات في إستخدام شرائح MediaTek في هواتفها منخفضة التكلفة.

ولقد أكد تقرير نشر مؤخراً على أن سامسونج قد بدأت بالفعل محادثات مع MediaTek لدعم الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy A وGalaxy M بشرائح 5G من MediaTek.

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يذكر أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تتجه في الفترة الأخيرة للتوسع بتقنية 5G في الإصدارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة من الهواتف الذكية، في إطار الإنتشار السريع لتقنية وشبكات 5G في مناطق جديدة العام المقبل.

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