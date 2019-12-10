الهاتف Galaxy S11 سيأتي مع بطارية ضخمة بسعة 4500mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - رصدنا في الأسبوع بطارية الهاتف +Galaxy S11 تحصل على شهادة السلامة، والآن تم رصد بطارية الهاتف Galaxy S11 تحصل بدورها على هذه الشهادة من قبل SafetyKorea. يبدو أن شركة سامسونج قررت التمسك بنهجها الجديد في مجال البطاريات وستزود الهاتف Galaxy S11 ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500mAh.

بطارية الهاتف Galaxy S11 ستحمل الإسم الرمزي EB-BG985ABY، وهو الإسم الرمزي الذي يتماشى مع الإسم الرمزي SM-G985 الخاص بالهاتف Galaxy S11 نفسه. وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا أيضًا على صورة واقعية لهذه البطارية، وعلى الرغم من أنها ليست عالية الجودة إلا أننا نرى بأن السعة الأدنى لهذه البطارية هي 4370mAh بينما تبلغ السعة القصوى 4500mAh. تتماشى هذه السعة مع سعة بطارية +Galaxy Note 10، ولكنها لا تزال أكبر بكثير من سعة بطارية Galaxy S10 التي تبلغ 3400mAh.

يجب أن تتماشى هذه البطارية بشكل جيد مع الهاتف Galaxy S11، فقد تردد في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 أو Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فسوف يضم هذا الهاتف كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×5.