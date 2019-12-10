شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور روبوت يمكنه إتلاف النفايات الإشعاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل العلماء الروس على تصميم روبوت خاص سيستخدم لجمع النفايات الإشعاعية وإتلافها، بحسب روسيا اليوم.

وقد تم إعداد أول نموذج لاختباره مطلع العام المقبل، وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن العمل على تصميم الروبوت المتخصص في إتلاف النفايات الإشعاعية يجري على قدم وساق وأضافت أن الروبوت سيكون على هيئة إنسان وسيتم التحكم به عن بعد حيث سيكررحركات مشغله.

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وقالت الوكالة إن الروبوت سيعمل في أقسام المفاعلات النووية وغيرها من المرافق الخطيرة من ناحية الإشعاع والتي تشكل خطورة على الإنسان أو تمنعه تماما من الإقامة فيها، وسيقوم الروبوت بجمع النفايات والخامات الإشعاعية وإتلافها.