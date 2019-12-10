تكنولوجيا: Oppo تكشف عن نظارة الواقع المعزز وراوتر 5G في فعاليات مؤتمر INNO DAY

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق مؤتمر INNO DAY في الصين مؤخراً والذي قدمت من خلاله شركة Oppo رؤيتها لمستقبل تقنية 5G في الأجهزة القادمة، وقد إستعرضت الشركة نظارة الواقع المعزز مع راوتر 5G من الشركة.

لم تقدم شركة Oppo تفاصيل دقيقة حول نظارة الواقع المعزز التي طورتها الشركة، حيث مازال هذا النموذج الأولي للشركة، إلا أن العرض الذي قدم للنظارة كشف عن 4 كاميرات تنقسم إلى اثنان من كاميرات fisheye، وكاميرة HD بينما تأتي الكاميرة الأخيرة ToF، مع دعم طبقات وزوايا متعددة، كما تتميز نظارة Oppo للواقع المعزز بميزة الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد، وميزة التحكم الصوتي.

Oppo إستعرضت أيضاً خلال فعاليات المؤتمر رؤية الشركة في معدات 5G تستهدف المستهلك وتدعمها رقاقة مودم Snapdragon X55 5G، حيث يدعم جهاز الراواتر 5G على سبيل المثال الإتصال بمئات الأجهزة في نفس الوقت.

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كما أكدت Oppo على أن جهاز الراوتر سيتصل بشبكات 5G بأعلى كفاءة وسرعة في الإتصال، كما سيوفر إتصال بآداء سريع بين الأجهزة الذكية في المنزل.

يذكر أن شركة Oppo أكدت خلال فعاليات مؤتمر INNO DAY على رصد ميزانية تصل إلى 7 مليار دولار لتطوير التقنية والأجهزة التي تعتمد على شبكات 5G خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما ستعمل الشركة على تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، والواقع المعزز، أيضاً أكدت الشركة على خططها لإطلاق ساعات ذكية، وسماعات لاسلكية إلى جانب 5G CPE في الربع الأول من 2020.

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