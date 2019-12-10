احمل معلوماتك المهمة حيثما ذهبت مع My Passport SSD

من بين العديد من خيارات أقراص التخزين الداخلية، تبقى أقراص MY Passport SSD من شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital من أفضلها، خاصةً أن الشركة الأمريكية رائدة في هذا المجال.

ويمتاز My Passport SSD بأنه وحدة تخزين محمولة مع إمكانية نقل سريع للغاية، وتساعد خاصية حماية كلمة المرور مع تشفير العتاد في الحفاظ على أمان المحتوى الخاص بك. إن القرص سهل الاستخدام مع مقاومة للصدمات في تصميم رائع ودائم.

سرعة فائقة

يعد My Passport SSD أسرع قرص تخزين من سلسلة My Passport من شركة (ويسترن ديجيتال)، إذ يقدم سرعة قراءة تبلغ 540 ميجابايت/ثانية باستخدام منفذ USB-C. إن سرعته تمنحك أداءً قويًا في تشغيل الآلات الافتراضية على جهاز الحاسوب خاصتك.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تشفير العتاد

يمكنك تخزين ما تشاء من المحتوى على My Passport SSD للتغلب على مشكلة مساحة التخزين الداخلية. وللحفاظ على أمان المحتوى، يمكنك إعداد كلمة مرور لمساعدتك في حمايتها باستخدام تقنية تشفير العتاد 256-bit AED Hardware Encryption مع برنامج WD Security.

Advertisements

تقنية متطورة

إن My Passport SSD المصمم للعمل مع الحواسيب الشخصية وحواسيب ماك متوافق مع منافذ USB-C، و USB-A. ومع منفذ USB-C الخاص به يمكن للقرص الوصول إلى سرعة 540 ميجابايت/ثانية. ويتوافق القرص أيضًا مع منافذ USB 3.1 Gen 2، و USB 3.0، و USB 2.0، و USB-A.

متانة WD

صُنع My Passport SSD ليتحمل السقوط من ارتفاع 1.98 متر، وقد صُمم من الألف إلى الياء بواسطة (ويسترن ديجيتال) ليكون محركًا عالي الجودة، من الداخل والخارج، وذلك بغية توفير أداء موثوق به

النسخ الاحتياطي التلقائي

يأتي قرص التخزين مع برنامج WD Backup الذي يسهل عليك نسخ الملفات العالية السعة تلقائيًا إلى قرص التخزين أو إلى خدمة التخزين السحابي (دروب بوكس) Dropbox. اضبطه وانساه! وهو يتوافق مع تقنية النسخة الاحتياطي الخاصة بآبل Apple Time Machine.

ويتوفر My Passport SSD بسعات تبدأ بـ 256 جيجابايت بسعر 72.99 دولارًا أمريكيًا، وتصل حتى 2 تيرابايت بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا.