العب كل ألعاب Xbox One مع قرص WD_Black D10 بسعة 12 تيرابايت

عند البحث عن قرص تخزين لحاسوبك الشخصي سواء داخلي أم خارجي، فإنك قد تجد بعد البحث عن الخيارات المتاحة في السوق أن أقراص شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital من أفضلها، خاصةً أن الشركة رائدة في هذا المجال.

ولأنها مختصة في مجال أقراص التخزين، فإن شركة (ويسترن ديجيتال) توفر أقراصًا لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك لعشاق الألعاب الذين توفر لهم أعلى منتجات التخزين أداءً، وذلك من خلال علامتها التجارية WD_Black التي توفر العديد من السعات.

ومن تلك الأقراص الموجهة لعشاق الألعاب أقراص WD_Black D10 لمنصة الألعاب (إكس بوكس ون) Xbox One من مايكروسوفت، والتي تطلقها الشركة تحت شعار “ارتقِ بجهاز XBOX إلى المستوى التالي”.

ويتوفر WD_Black D10 بسعة 12 تيرابايت حتى يمكنك حفظ وإعداد مجموعة الألعاب بجهاز (إكس بوكس ون) بما يصل إلى 300 لعبة. كما ستحصل على عضوية مجانية لمدة 3 أشهر في خدمة Ultimate Pass Game Xbox مضمنة مع الشراء.

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وتتضمن هذه الخدمة الوصول إلى Xbox Gold Live، بالإضافة إلى أكثر من 100 لعبة على جهاز (إكس بوكس) والحاسوب الشخصي. ويمتاز هذا القرص – الذي يدور بسرعة 7200 لفة في الدقيقة – بإمكانية زيادة السرعة إلى 250 ميجابايت/ثانية، وهو مزود بتكنولوجيا التبريد النشط المدمج للمساعدة في الحفاظ على درجات الحرارة والحد من خطر حدوث أعطال للحصول على تجربة ألعاب محسّنة.

ويتميز القرص بمنفذي شحن USB 3.2 Gen 1 باستطاعة 5.7 واط لشحن معدات وملحقات ألعابك. وهو مصمم للاعبين الذين يعتمدون على جودة وموثوقية WD_Black. وهو يأتي بالأبعاد التالية: 195x125x44 مليمترًا، و يزن 980 جرامًا.

ويتوفر قرص التخزين WD_Black D10 بسعة 12 تيرابايت بسعر 260 دولارًا أمريكيًا، وفي الإمارات العربية المتحدة بسعر 1,499 درهمًا إماراتيًا.