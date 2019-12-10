شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش "ألفابت" لوحدها.. 7 شركات يرأسها "ساندر بيتشاى" الرئيس التنفيذى لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل "ساندر بيتشاى" على منصب جديد داخل العملاق الأمريكى "جوجل"، حيث أصبح الآن الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، الشركة الأم لـ Google، حيث تنحى مؤسسا لاري بيج وسيرجي برين من الإدارة الفعالة.

وكانت شركة "ألفابت" قد تشكلت في عام 2015 كشركة قابضة لـ Google، كما أنه يندرج تحتها العديد من الشركات المختلفة والتى تعمل في العديد من المجالات، وفى حين أن جوجل هي أكبر شركة تابعة لـ Alphabet، فهناك 7 شركات أخرى سيتولى "بيتشاى عملها بعدما تولي زمام الأمور كمدير تنفيذي لشركة Alphabet.

Google Fiber

هي شركة أخرى Alphabet تركز على توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في الولايات المتحدة.

Nest

تعد Nest شركة منزلية ذكية وحصلت عليها جوجل في عام 2014، وكانت تعمل بشكل مستقل حتى عام 2018 ثم اندمجت لاحقًا مع Google وتعرف الآن باسم Google Nest.

Calico

هي شركة تأسست في عام 2013 والتي تركز على التكنولوجيا الحيوية وتهدف إلى مكافحة الشيخوخة.

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Verily Life Sciences

هي شركة أبحاث أخرى تهتم بعلوم الحياة، وكانت جزءًا من Google X وأصبح لاحقًا شركة تابعة لـ Alphabet.

Google Ventures (GV)

GV والمعروفة سابقًا باسم Google Ventures ، شركة استثمار رأس المال الاستثماري التي تأسست عام 2009.

Development X

X Development ، المعروفة سابقًا باسم Google X ، هي شركة أبحاث أسستها Google في عام 2010.

CapitalG

تأسست CapitalG، وهي شركة تابعة لشركة Alphabet، في عام 2013، وهي شركة أسهم خاصة تستثمر في الشركات الناشئة التكنولوجية.