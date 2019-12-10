تكنولوجيا: بالخطوات .. كيف تعثر على "السريال نمبر" لسماعة AirPods Pro

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بعض الأحيان يحتاج المستخدم للعثور على الرقم التسلسلي "السريال نمبر" لسماعة AirPods Pro الخاصة به، وفيما يلى نعرض كيف يمكن له الوصول إلى هذا الرقم بكل سهولة ويسر كما يلى: العثور عليه من خلال علبة الشحن: العثور عليه من خلال علبة الشحن: - إذا كانت لديك علبة الشحن اللاسلكية لسماعة AirPods Pro. - قم بفتح الغطاء، وفي الجزء العلوي، فوق السماعة اليسرى، ابحث عن الرقم التسلسلي. - ستجد الرقم التسلسلي الخاص بالسماعة في الأعلى. Advertisements العثور على الرقم من هاتفك الأيفون العثور على الرقم من هاتفك الأيفون - في هذه الحالة يحتاج المستخدم أن تكون سماعة AirPods Pro متصلة بهاتفك الأيفون. - ينتقل المستخدم إلى الإعدادات، ومنها "عام" ثم "حول" ثم “اسم سماعة AirPods ". - بمجرد الضغط عليها، سيظهر الرقم التسلسلي لسماعة AirPods Pro

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