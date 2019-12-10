تكنولوجيا: تعرف على القائمة الكاملة لأكثر الألعاب تحميلا على هواتف أيفون فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا وبشكل رسمي عن قائمة أفضل التطبيقات لعام 2019، كما كشفت الشركة عن الألعاب الأكثر تحميلا خلال 2019، حيث جاءت لعبة Mario Kart Tour في الصدارة هذا العام، وقد شاركت أبل قائمة طويلة تكشف التطبيقات والألعاب المدفوعة والمجانية الأكثر تحميلا لعام 2019، والتى نعرضها كما يلى:
أكثر الألعاب المجانية تحميلا على أيفون خلال 2019
Mario Kart Tour
Color Bump 3D
Aquapark.io
Call of Duty Mobile
BitLife Life Simulator
Polysphere – Art of Puzzle
Wordscapes
Fortnite
Roller Splat!
AMAZE!!!
أكثر الألعاب المدفوعة تحميلا على أيفون خلال 2019
Minecraft
Heads Up!
Plague Inc.
Bloons TD 6
Geometry Dash
Rebel Inc
The Game of Life
Stardew Valley
Bloons TD 5
Grand Theft Auto: San Andreas
أكثر 10 ألعاب مجانية تحميلا على أجهزة iPad خلال 2019:
Roblox
Aquapark.io
Paper.io 2
Color Bump 3D
Magic Tiles 3: Piano Game
Fortnite
Polysphere – art of puzzle
Wordscapes
Tiles Hop – EDM Rush
Helix Jump
أكثر 10 ألعاب مدفوعة تحميلا على iPad هذا العام:
Minecraft
Geometry Dash
Bloons TD 6
Plague Inc.
Amazing Frog?
Stardew Valley
The Game of Life
Heads Up!
Terraria
Bendy and the Ink Machine
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