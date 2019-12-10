تكنولوجيا: تعرف على القائمة الكاملة لأكثر الألعاب تحميلا على هواتف أيفون فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا وبشكل رسمي عن قائمة أفضل التطبيقات لعام 2019، كما كشفت الشركة عن الألعاب الأكثر تحميلا خلال 2019، حيث جاءت لعبة Mario Kart Tour في الصدارة هذا العام، وقد شاركت أبل قائمة طويلة تكشف التطبيقات والألعاب المدفوعة والمجانية الأكثر تحميلا لعام 2019، والتى نعرضها كما يلى: أكثر الألعاب المجانية تحميلا على أيفون خلال 2019 أكثر الألعاب المجانية تحميلا على أيفون خلال 2019 Mario Kart Tour Color Bump 3D Aquapark.io Call of Duty Mobile BitLife Life Simulator Polysphere – Art of Puzzle Wordscapes Fortnite Roller Splat! AMAZE!!! أكثر الألعاب المدفوعة تحميلا على أيفون خلال 2019 أكثر الألعاب المدفوعة تحميلا على أيفون خلال 2019 Minecraft Heads Up! Plague Inc. Bloons TD 6 Geometry Dash Rebel Inc The Game of Life Stardew Valley Bloons TD 5 Advertisements Grand Theft Auto: San Andreas أكثر 10 ألعاب مجانية تحميلا على أجهزة iPad خلال 2019: أكثر 10 ألعاب مجانية تحميلا على أجهزة iPad خلال 2019: Roblox Aquapark.io Paper.io 2 Color Bump 3D Magic Tiles 3: Piano Game Fortnite Polysphere – art of puzzle Wordscapes Tiles Hop – EDM Rush Helix Jump أكثر 10 ألعاب مدفوعة تحميلا على iPad هذا العام: أكثر 10 ألعاب مدفوعة تحميلا على iPad هذا العام: Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Plague Inc. Amazing Frog? Stardew Valley The Game of Life Heads Up! Terraria Bendy and the Ink Machine

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