علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على القائمة الكاملة لأكثر الألعاب تحميلا على هواتف أيفون فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا وبشكل رسمي عن قائمة أفضل التطبيقات لعام 2019، كما كشفت الشركة عن الألعاب الأكثر تحميلا خلال 2019، حيث جاءت لعبة Mario Kart Tour في الصدارة هذا العام، وقد شاركت أبل قائمة طويلة تكشف التطبيقات والألعاب المدفوعة والمجانية الأكثر تحميلا لعام 2019، والتى نعرضها كما يلى:

 

أكثر الألعاب المجانية تحميلا على أيفون خلال 2019

 Mario Kart Tour

Color Bump 3D

Aquapark.io

Call of Duty Mobile

BitLife Life Simulator

Polysphere – Art of Puzzle

Wordscapes

Fortnite

Roller Splat!

AMAZE!!!

 

أكثر الألعاب المدفوعة تحميلا على أيفون خلال 2019

Minecraft

Heads Up!

Plague Inc.

Bloons TD 6

Geometry Dash

Rebel Inc

The Game of Life

Stardew Valley

Bloons TD 5

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Grand Theft Auto: San Andreas

 

أكثر 10 ألعاب مجانية تحميلا على أجهزة iPad خلال 2019:

Roblox

Aquapark.io

Paper.io 2

Color Bump 3D

Magic Tiles 3: Piano Game

Fortnite

Polysphere – art of puzzle

Wordscapes

Tiles Hop – EDM Rush

Helix Jump

 

أكثر 10 ألعاب مدفوعة تحميلا على iPad هذا العام:

Minecraft

Geometry Dash

Bloons TD 6

Plague Inc.

Amazing Frog?

Stardew Valley

The Game of Life

Heads Up!

Terraria

Bendy and the Ink Machine

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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