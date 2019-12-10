شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعتزم إصلاح مشكلة MacBook Pro الجديد قريبًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بضعة أيام، احتل جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 16 بوصة من أبل عناوين الأخبار، وذلك بعدما ظهرت مشكلة تتعلق بالسماعات الموجودة على الجانبين.

فبحسب موقع TOI الهندى، فكان هناك العديد من المستخدمين الذين يشكون من ظهور صوت / النقر من السماعات، وعلى الرغم من عدم توضيح السبب الدقيق، فقد اشتكى الكثيرون من المشكلة في منتديات MacRumours وصفحات دعم أبل وReddit وغيرها.

لكن الآن، أكدت شركة أبل أن المشكلة موجودة بالفعل ويبدو أن المشكلة متعلقة بالبرمجيات وأن هناك إصلاحًا قريبًا.

ووفقًا لمذكرة (حصلت عليها MacRumours) تمت مشاركتها مع مزودي خدمة أبل المعتمدين، ليست هناك حاجة لإعداد الخدمة أو استبدال الكمبيوتر، فعند استخدام برامج Final Cut Pro X أو Logic Pro X أو مشغل QuickTime أو الموسيقى أو الأفلام أو التطبيقات الأخرى لتشغيل الصوت، قد يسمع المستخدمون موسيقى منبثقة تأتي من السماعات بعد انتهاء التشغيل.

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وقالت أبل أنها تحقق في هذه القضية، وقد تم التخطيط لإصلاح في تحديثات البرامج المستقبلية، حيث أن هذه مشكلة متعلقة بالبرنامج".

وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الإصلاح على المستخدمين، إلا أن أبل قامت مؤخرًا بتطبيق الإصدار التجريبي الرابع من macOS Catalina 10.15.2 للمطورين.

ووفقًا لبعض الشكاوى المتعلقة بـ Reddit، فإن جهاز MacBook بحجم 15 بوصة الذي تم إصداره في عام 2016 يواجه أيضًا مشكلة مماثلة، لذلك فقد يحل إصلاح البرنامج نفسه ذلك أيضًا.

يذكر أنه تم كشف النقاب عن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة في نوفمبر من هذا العام.