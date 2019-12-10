علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات والألعاب على متجر "App Store" لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، حيث تشمل القائمة أفضل الألعاب والتطبيقات لأجهزة أيفون وأيباد، وأجهزة ماك، فضلا عن تلفزيونات Apple TV، وهي التي برزت بقوة هذا العام وكان لها دور كبير في تبسيط حياة الكثيرين والتعبير عن إبداعهم وتوصيلهم بالأصدقاء والعائلة والعالم الخارجي، وفيما يلي نعرضها كما يلى:

 

أفضل التطبيقات لعام 2019

أفضل تطبيق لهاتف أيفون هذا العام: Spectre Camera

أفضل تطبيق لجهاز iPad هذا العام:  Flow

أفضل تطبيق لجهاز Mac لهذا العام: Affinity Publisher

أفضل تطبيق لمنصة Apple TV لهذا العام: The Explorers

 

كما كشفت أبل عن قائمة تعرف بـ “The Storyteller Inside” والتى تشير إلى التطبيقات التي لم تحصل على المركز الأول، لكنها تركت بصمة ضمن متجر التطبيقات، والتى تضم:

1 Second Everyday: Video Diary

24FPS – Video Filter & LUT

Anchor

Canva: Stories & Video Maker

Filmr – Video Editor & Filter

FlipaClip: Cartoon Animation

Lifecake Family & Baby Photos

Magisto Video Editor

Mojo – Stories Editor

Nizo

Noisy Book

Over: Design/Flyer/Story Maker

Spark Camera – Video Editor

Steller

StoryBoost: Story Editor

Tayasui Sketches

Typic 2: Fonts & Text on Photo

Unfold — Create Stories

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VUE Vlog

Vostok

Wattpad

 

أفضل الألعاب لعام 2019

أفضل لعبة لهاتف iPhone لهذا العام: Sky: Children of the Light

أفضل لعبة لجهاز iPad لهذا العام: Hyper Light Drifter

أفضل لعبة لجهاز Mac لهذا العام: GRIS

أفضل لعبة لمنصة Apple TV لهذا العام: Wonder Boy: The Dragon’s Trap

أفضل لعبة لخدمة بث الألعاب Apple Arcade لهذا العام: Sayonara Wild Hearts

 

 

 

بينما تشتمل قائمة “Blockbusters Reborn” من ألعاب الامتياز الشهيرة التي تم إصدارها لنظام iOS، هذه العناوين:

Alien: Blackout

Assassin’s Creed Rebellion

Call of Duty®: Mobile

Dota Underlords

Dr. Mario World

Gears POP!

Hot Wheels Infinite Loop

Langrisser

Lineage 2: Revolution

Mario Kart Tour

Minecraft Earth

Pokémon Masters

The Elder Scrolls: Blades

The King of Fighters ALLSTAR

Warhammer: Chaos & Conquest

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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