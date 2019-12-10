تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات والألعاب على متجر "App Store" لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، حيث تشمل القائمة أفضل الألعاب والتطبيقات لأجهزة أيفون وأيباد، وأجهزة ماك، فضلا عن تلفزيونات Apple TV، وهي التي برزت بقوة هذا العام وكان لها دور كبير في تبسيط حياة الكثيرين والتعبير عن إبداعهم وتوصيلهم بالأصدقاء والعائلة والعالم الخارجي، وفيما يلي نعرضها كما يلى:
أفضل التطبيقات لعام 2019
أفضل تطبيق لهاتف أيفون هذا العام: Spectre Camera
أفضل تطبيق لجهاز iPad هذا العام: Flow
أفضل تطبيق لجهاز Mac لهذا العام: Affinity Publisher
أفضل تطبيق لمنصة Apple TV لهذا العام: The Explorers
كما كشفت أبل عن قائمة تعرف بـ “The Storyteller Inside” والتى تشير إلى التطبيقات التي لم تحصل على المركز الأول، لكنها تركت بصمة ضمن متجر التطبيقات، والتى تضم:
1 Second Everyday: Video Diary
24FPS – Video Filter & LUT
Anchor
Canva: Stories & Video Maker
Filmr – Video Editor & Filter
FlipaClip: Cartoon Animation
Lifecake Family & Baby Photos
Magisto Video Editor
Mojo – Stories Editor
Nizo
Noisy Book
Over: Design/Flyer/Story Maker
Spark Camera – Video Editor
Steller
StoryBoost: Story Editor
Tayasui Sketches
Typic 2: Fonts & Text on Photo
Unfold — Create Stories
VUE Vlog
Vostok
Wattpad
أفضل الألعاب لعام 2019
أفضل لعبة لهاتف iPhone لهذا العام: Sky: Children of the Light
أفضل لعبة لجهاز iPad لهذا العام: Hyper Light Drifter
أفضل لعبة لجهاز Mac لهذا العام: GRIS
أفضل لعبة لمنصة Apple TV لهذا العام: Wonder Boy: The Dragon’s Trap
أفضل لعبة لخدمة بث الألعاب Apple Arcade لهذا العام: Sayonara Wild Hearts
بينما تشتمل قائمة “Blockbusters Reborn” من ألعاب الامتياز الشهيرة التي تم إصدارها لنظام iOS، هذه العناوين:
Alien: Blackout
Assassin’s Creed Rebellion
Call of Duty®: Mobile
Dota Underlords
Dr. Mario World
Gears POP!
Hot Wheels Infinite Loop
Langrisser
Lineage 2: Revolution
Mario Kart Tour
Minecraft Earth
Pokémon Masters
The Elder Scrolls: Blades
The King of Fighters ALLSTAR
Warhammer: Chaos & Conquest
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