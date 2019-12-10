شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات والألعاب على متجر "App Store" لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، حيث تشمل القائمة أفضل الألعاب والتطبيقات لأجهزة أيفون وأيباد، وأجهزة ماك، فضلا عن تلفزيونات Apple TV، وهي التي برزت بقوة هذا العام وكان لها دور كبير في تبسيط حياة الكثيرين والتعبير عن إبداعهم وتوصيلهم بالأصدقاء والعائلة والعالم الخارجي، وفيما يلي نعرضها كما يلى: أفضل التطبيقات لعام 2019 أفضل التطبيقات لعام 2019 أفضل تطبيق لهاتف أيفون هذا العام: Spectre Camera أفضل تطبيق لجهاز iPad هذا العام: Flow أفضل تطبيق لجهاز Mac لهذا العام: Affinity Publisher أفضل تطبيق لمنصة Apple TV لهذا العام: The Explorers كما كشفت أبل عن قائمة تعرف بـ “The Storyteller Inside” والتى تشير إلى التطبيقات التي لم تحصل على المركز الأول، لكنها تركت بصمة ضمن متجر التطبيقات، والتى تضم: 1 Second Everyday: Video Diary 24FPS – Video Filter & LUT Anchor Canva: Stories & Video Maker Filmr – Video Editor & Filter FlipaClip: Cartoon Animation Lifecake Family & Baby Photos Magisto Video Editor Mojo – Stories Editor Nizo Noisy Book Over: Design/Flyer/Story Maker Spark Camera – Video Editor Steller StoryBoost: Story Editor Tayasui Sketches Typic 2: Fonts & Text on Photo Unfold — Create Stories Advertisements VUE Vlog Vostok Wattpad أفضل الألعاب لعام 2019 أفضل الألعاب لعام 2019 أفضل لعبة لهاتف iPhone لهذا العام: Sky: Children of the Light أفضل لعبة لجهاز iPad لهذا العام: Hyper Light Drifter أفضل لعبة لجهاز Mac لهذا العام: GRIS أفضل لعبة لمنصة Apple TV لهذا العام: Wonder Boy: The Dragon’s Trap أفضل لعبة لخدمة بث الألعاب Apple Arcade لهذا العام: Sayonara Wild Hearts بينما تشتمل قائمة “Blockbusters Reborn” من ألعاب الامتياز الشهيرة التي تم إصدارها لنظام iOS، هذه العناوين: بينما تشتمل قائمة “Blockbusters Reborn” من ألعاب الامتياز الشهيرة التي تم إصدارها لنظام iOS، هذه العناوين: Alien: Blackout Assassin’s Creed Rebellion Call of Duty®: Mobile Dota Underlords Dr. Mario World Gears POP! Hot Wheels Infinite Loop Langrisser Lineage 2: Revolution Mario Kart Tour Minecraft Earth Pokémon Masters The Elder Scrolls: Blades The King of Fighters ALLSTAR Warhammer: Chaos & Conquest

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