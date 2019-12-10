شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يبنون فنادق لإنقاذ أنواع فرس البحر المهددة بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد فرس البحر الأبيض من أنواع فرس البحر الوحيدة المهددة في أستراليا، والنوع الثاني من الأنواع المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي محاولة لاستعادة عدد السكان بعد انخفاضه، يقوم الباحثون بتصميم فنادق فرس البحر التي ستبدأ كموائل اصطناعية وتنمو لتصبح طبيعية، وسيحمي المشروع الصغار أثناء نضوجهم، بينما يتأقلم معهم أيضًا في البرية.

وتم تطوير عملية التكاثر والحفظ الجديدة بواسطة SEA LIFE Sydney Aquarium بالتعاون مع مجموعة من المنظمات بما في ذلك مصايد الأسماك التابعة لإدارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز وجامعة سيدني للتكنولوجيا (UTS) وهما الشريكان الرئيسيان.

وقال روبي مكراكين، خبير الأحياء المائية وسيهورس الخبير في المشروع "أنا مسرور من التقدم الذي أحرزه مشروع التربية حتى الآن".

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وأضاف "فرس البحر الأبيض هو حيوان مثير للاهتمام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فقدان الموائل الطبيعية، وتصنف هذه الأنواع الآن على أنها مهددة بالانقراض".

والهدف طويل الأجل هو دعم الانتعاش الشامل للأنواع من خلال تركيب فنادق فرس البحر في ميناء سيدني والتي ستشجع على الانتعاش والتكاثر المستمر لفرس البحر الأبيض نظرا للكثير من الأعشاب البحرية الطبيعية، والاسفنج والموائل المرجانية الناعمة التى قد اختفت.

ويمكن العثور على فرس البحر الأبيض في مجموعة متنوعة من الألوان ويمكنهم في الواقع تغيير لونهم لتتناسب مع ما يعيشون عليه.