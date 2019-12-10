كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “TripPal” وسادة سفر توفر دعما بدرجة 360 درجة

متابعة-سنيار:” TripPal” هو جيل جديد من وسائد السفر التي توفر دعما كاملا للرقبة بفضل تصميمها بزاوية 360 درجة.

تم تصميم TripPal باستخدام وسادة لينة ووسادة صلبة لتوفير مزيد من الصلابة والهيكل لوسادة السفر .

وقال مصمم الوسادة: “اسمي جوشوا، مؤسس TripPal، أسافر كثيرا، وأعاني من سرطان الرقبة، وهو نوع من التهاب المفاصل في رقبتي، وكنت أبحث عن أفضل وسادة سفر – وسادة يمكن أن تدعم رقبتي حقا لأن الرحلات الجوية الطويلة كابوس، فقررت تصميم وسادة عنق لنفسي – وسادة سفر على أحدث طراز تساعدك على النوم كما تفعل في المنزل أثناء وجودك في الهواء أو في سيارة أو ركوب قطار.”

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وسادة ” TripPal” متاحة للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 39 دولارا أو 30 جنيها إسترلينيا تقريبا.

إذا كانت حملة Kickstarter ناجحة وتقدمت عمليات التصنيع بسلاسة، فمن المتوقع أن تتم عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر فبراير عام 2020.