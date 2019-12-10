- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “TripPal” وسادة سفر توفر دعما بدرجة 360 درجة
متابعة-سنيار:” TripPal” هو جيل جديد من وسائد السفر التي توفر دعما كاملا للرقبة بفضل تصميمها بزاوية 360 درجة.
تم تصميم TripPal باستخدام وسادة لينة ووسادة صلبة لتوفير مزيد من الصلابة والهيكل لوسادة السفر .
وقال مصمم الوسادة: “اسمي جوشوا، مؤسس TripPal، أسافر كثيرا، وأعاني من سرطان الرقبة، وهو نوع من التهاب المفاصل في رقبتي، وكنت أبحث عن أفضل وسادة سفر – وسادة يمكن أن تدعم رقبتي حقا لأن الرحلات الجوية الطويلة كابوس، فقررت تصميم وسادة عنق لنفسي – وسادة سفر على أحدث طراز تساعدك على النوم كما تفعل في المنزل أثناء وجودك في الهواء أو في سيارة أو ركوب قطار.”
وسادة ” TripPal” متاحة للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 39 دولارا أو 30 جنيها إسترلينيا تقريبا.
إذا كانت حملة Kickstarter ناجحة وتقدمت عمليات التصنيع بسلاسة، فمن المتوقع أن تتم عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر فبراير عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “TripPal” وسادة سفر توفر دعما بدرجة 360 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.