تكنولوجيا: الإعلان عن موعد إطلاق Starliner الأمريكية إلى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتبعا للموقع فإن إطلاق مركبة Starliner التي طورتها شركة بوينغ الأمريكية على متن الصاروخ الحامل Atlas V تم تأجيله لمدة يوم، ومن المفترض أن يكون في الـ 20 من ديسمبر الجاري.
وقال البيان الصادر عن United Launch Alliance المشرفة على عملية الإطلاق "إن عملية الإطلاق قد أجلت بعد الاطلاع على توقعات الأحوال الجوية ونظرا لظروف الطقس السيئة.. نواصل العمل مع شركة بوينغ لضمان عملية الإطلاق عندما يكون كل من المركبة والصاروخ جاهزين لها".
وأشارت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية إلى أن إطلاق المركبة والصاروخ سيتم في اليوم المشار إليه سابقا من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، في تمام الساعة 6:36 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:36 بتوقيت موسكو).
ومن المفترض أن يصل صاروخ Atlas V بعد إطلاقه إلى ارتفاع 181 كلم عن سطح الأرض، لتنفصل عنه Starliner وتدخل مدارها المحدد لتتجه بعدها إلى محطة الفضاء الدولية وتلتحم بها.
وتجدر الإشارة إلى أن بوينغ صممت مركبة Starliner لتعتمد مستقبلا في نقل الحمولات والرواد إلى الفضاء، لتبدأ أمريكا بالاعتماد على مركبات محلية الصنع في إيصال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، بعد أن توقفت عن تلك العملية منذ العام 2011 وتخلت عن برنامج Space Shuttle الفضائي.
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