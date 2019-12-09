طريقة فعالة لتتخلص من ظهور Marketplace على صفحة فيسبوك الخاصة بك

facebook Marketplace ميزة من فيسبوك تحاول ان تسهل عليك عمليات البيع و الشراء و عرض المنتجات و البحث عنها و ما شابه ذلك. و هي اكثر ميزة مكروهة من فيسبوك. تقريباً لا اعرف احداً يستعمل هذه الميزة. لأنها بلا فائدة و فقط تظهر كنوع من الإزعاج امام العديد من المستخدمين. و لأن هذه الميزة تعرض ما يمكن بيعه حولك. او ما يعرضه التجار من حولك. فإنها تسبب لك ازعاجاً اكبر اذا كان ما يعرضه التاجر غير لائق ان تراه امامك. لذلك في هذا المقال سنشرح لك طريقة فعالة تجعلك تتخلص من ظهور اشعارات و منشورات Marketplace من حسابك

التخلص من اشعارات Marketplace

هذه سهلة. التخلص من الإشعارات سهل جداً لأن اعدادات الإشعارات على facebook بها اختيار لإيقاف الإشعارات نهائياً فلا مشكلة من هذه الناحية نهائياً. و ستتخلص من الإشعارات بكل سهولة. فقط تابع الخطوات التالية لتعرف كيفية التخلص من الإشعارات

1- افتح تطبيق facebook

2- اذهب الى القائمة الجانبية اقصى يمين الشاشة

3- اختر Settings and privacy

4- اختر Settings للدخول الى اعدادات الحساب

5- في الأسفل ادخل لإعدادات الإشعارات Notification Settings

6- ابحث عن Marketplace

7- قم بإلغاء الإختيار Allow notification on facebook

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الغاء عرض الـ Marketplace من صفحتك

هنا تقع المشكلة طهور المنشورات الخاصة بهذه الميزة امامك طالما تتصفح فيسبوك على هاتفك. و المحتوى الذي لا تريد رؤيته يظهر امامك بشكل دائم على الـNews feed امامك و انت تريد التخلص منه و لكن لا يوجد اي خيار لإيقافه نهائياً. لكن هناك خدعة يمكن حل هذه المشكلة بها. الفكرة المبنية عليها هذه الميزة هي عرض منتجات من ناشرين يقعون في مدينتك التي تسكن بها و على نطاق و مسافة تحددها انت. فاذا كنت انت الساكن الوحيد في المنطقة هل سيكون هناك تجار ليعرضوا منتجاتهم حولك؟. هنا تقوم الفكرة على تحويل محل سكنك في الـMarketplace فقط الى مكان ناء لا يسكنه احد. و تقليل النطاق الزمني الى اصغر مسافة ممكنة (هي 1 كيلو متر) فلا يظهر لك شئ نهائياً. و لحسن الحظ فهذا الامر يمكن تنفيذه يدوياً. كيف ذلك ؟

1- افتح تطبيق facebook

2- افتح ناقذة الـMarketplace

3- بجانب كلمة Today’s picks ستجد موقعك من الخريطة اضغط عليه

4- تظهر لك هذه النافذة التي تظهر لك موقعك على الخريطة

5- حدد الإختيار Custom Radius و قم بتقليل المسافة الى اقل رقم ممكن الذي هو 1 كيلو متر

6- على الخريطة تجول بحريتك حتى تجد مكان لا يسكنه احد. انا اخترت مكان في شمال ايسلندا

7- اضغط Apply

8- هكذا لن يظهر لك اي محتوى من الـMarketplace على الشاشة الرئيسية لك

احذف الأيكونة الخاصة بالـMarketplace

بما انك قد تخلصت من المنشورات الخاصة بهذه الميزة نهائياً و لن تظهر لك على الـNews feed مجدداً تبقى ان تتخلص من الأيكونة الخاصة بها من التطبيق. و لحسن الحظ فإن ازالة الأيكونة متاح من خلال التطبيق نفسه لن تحتاج لأي طريقة خارجية او اي شئ لتتخلص من هذه الميزة المزعجة. فقط تابع الخطوات الآتية