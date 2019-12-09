تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة لهاتف من شركة شاومي مميز بتصميم لشاشة تدعم الإنزلاق الأفقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث براءة إختراع لشركة شاومي في الهواتف الذكية، والتي كشفت عن تصميم جديد للهواتف يدعم عرض بكامل الشاشة، والذي يتميز بتصميم يدعم الإنزلاق الأفقي للشاشة.

تسعى الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإبتكار التصميم الثوري في الهواتف الذكية الذي يدعم عرض بكامل الشاشة، وشاومي بشكل خاص لها الكثير من المحاولات لإبتكار تصميم مميز في هذه الفئة من الهواتف الذكية، ومن جديد تظهر اليوم أحدث محاولات شاومي في براءة إختراع نشرت عبر tigermobiles.

وقد كشفت شاومي مؤخراً عن هاتف Mi MIX Alpha الذي انطلق بتصميم بكامل الشاشة مع أكبر نسبة أبعاد للشاشة في الهواتف الذكية، ومن جديد نشرت tigermobiles براءة إختراع جديدة لشركة شاومي في تصميم الهواتف الذكية.

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ويأتي التصميم الجديد بكاميرة رباعية مع تصميم منزلق للشاشة يدعم توسيع مساحة العرض، حيث تقدمت شركة شاومي لطلب تسجيل براءة الإختراع في الصين في 28 من شهر أغسطس من عام 2018، إلا أن الإعلان الرسمي عن براءة الإختراع جاء في 6 من ديسمبر في 2019.

ويتميز الإطار الأيسر من الهاتف بتصميم كبير وواضح، بينما تأتي الإطارات الأخرى بتصميم أنحف، ويضم الجزء الخلفي من الهاتف كاميرة مزدوجة، وأيضاً يضم الجزء الأمامي كاميرة مزدوجة، كما تدعم الشاشة الإنزلاق في الإطار الأيسر أو السحب لزيادة مساحة العرض.

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