تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن دعم تطبيقات Office على منصة Windows 10 Mobile في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها لوقف دعم تطبيقات Office على منصة Windows 10 Mobile في 12 من شهر يناير من عام 2021.

بدأت شركة مايكروسوفت في إنهاء منصة Windows 10 Mobile تدريجياً في الفترة الأخيرة، حيث ينتهي دعم عملاق البرمجيات لنظام التشغيل رسمياً غداً في 10 من ديسمبر للعام 2019، واليوم تم تأكيد إنهاء دعم الشركة لتطبيقات Office على المنصة في 2021.

ومن المقرر وفقاً لهذا الإعلان أن تتوقف شركة مايكروسوفت بدءاً من 12 من شهر يناير في 2021 عن دعم تحديث البرمجيات ودفع التصحيح وبرمجيات الحماية لكلاً من تطبيقات Word و Excel و PowerPoint وأيضاً OneNote، أيضاً لن يتوفر الدعم الفني لهذه التطبيقات على منصة Windows 10 Mobile.

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كما أكدت شركة مايكروسوفت على أن التطبيقات مستمرة في العمل في الوقت الحالي، إلا أنها لن تكون متوفرة للتثبيت على الأجهزة الجديدة خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر اقترحت شركة مايكروسوفت لمستخدمي تطبيقات Office على منصة Windows 10 Mobile للإنتقال إلى إستخدام التطبيقات على الهواتف المتاحة من المنصات الأخرى من الأندوريد أو iOS.

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