الكاميرا الأساسية للهاتف +Galaxy S11 ستأتي مع مستشعر خاص يمتاز بدقة 108 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى الآن، لم يتم إنتاج سوى عدد قليل من الهواتف الذكية المزودة بالمستشعر 108MP ISOCELL Bright HMX الجديد من سامسونج وجميعها من شركة Xiaomi. وليس سرًا بعد الآن أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة من سامسونج سوف تأتي على الأرجح مع المستشعر المذكور، ولكن إتضح الآن أن هذا ليس صحيحًا تمامًا.

وفقا للمسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بهواتف سامسونج القادمة، فهو ذكر في آخر تغريدة له أن الهاتف +Galaxy S11 سيأتي مع نسخة CMOS خاصة من المستشعر المذكور آنفًا تمتاز بجودة فائقة وتكلف أكثر بكثير من المستشعر الذي رأيناه بالفعل. ومع ذلك، سيظل حجمه في حدود 1/1.3 إنش.

وبالعودة إلى تسريب آخر في الشهر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الأسبوع الماضي أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الشهر الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل. منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.

The Galaxy S11+ uses a 1 / 1.3-inch 108MP Samsung exclusive custom sensor, which is superior in quality to ISOCELL Bright HMX and has a high cost.