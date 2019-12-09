نظارات Google Glass Explorer Edition تحصل على آخر تحديث لها، وهذه هي نهايتها

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت النظارات الذكية Google Glass Explorer Edition تحظى بالدعم منذ أن توقفت شركة جوجل عن إنتاج هذه النظارات المستقبلية المظهر في العام 2015، ولكنها نادرًا ما كانت تحصل على التحديثات. وبالتالي، فليس من المفاجئ الآن أن نرى شركة جوجل تقرر الآن التوقف كليًا عن دعم هذه النظارات الذكية في شهر فبراير القادم. آخر تحديث لهذه النظارات والذي تم إصداره للتو يُعد لتلك الخطوة.

يجب تثبيت هذا التحديث النهائي يدويًا وإزالة إتصال Google Glass بالخدمات الخلفية بالإضافة إلى قدرة الجهاز على إستخدام حساب جوجل الخاص بك، لذلك لم يعد هناك Gmail و Youtube وغير ذلك على Google Glass. سيظل بإمكانك ربطها مع الهاتف الذكي عبر البلوتوث وستحتفظ ببعض الوظائف مثل إلتقاط الصور والفيديوهات وتشغيل التطبيقات التي يتم رفعها وتثبيتها يدويًا على النظارات.

أما بخصوص نظارات Google Glass Entreprise Edition، فهي لن تتأثر بهذا القرار وستواصل شركة جوجل دعمها.