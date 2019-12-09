ميزة Cameo في Snapchat تتيح لك تضمين وجهك في صورة متحركة GIF

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس من الصعب تحويل الصور إلى صور متحركة بصيغة GIF، ولكن إذا كنت ترغب في دمجها في صورة GIF أخرى، فسيكون ذلك أمرًا صعبًا. ومع ذلك، يبدو أن Snapchat قررت تقديم بعض المساعدة في هذا الجانب لأنه إتضح مؤخرًا أن الشركة تختبر ميزة جديدة تُدعى Cameo والتي من شأنها أن تضيف وجهك في الأساس إلى صورة GIF.

وكما أوضح موقع TechCrunch، فميزة Cameo الجديدة من Snapchat تشبه تزوير الوجوه ( Deepfakes ) حيث يتم تثبيت وجه شخص ما على جسم شخص آخر. ومع ذلك، تستخدم آلية تزوير الوجوه Deepfakes الذكاء الإصطناعي للمساعدة في جعلها تبدو طبيعية أكثر وسلسة، في حين أن ميزة Cameo تبدو وكأنها ميزة تقليدية.

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ومع ذلك، هذا ليس شيئًا سيئًا بالضرورة لأننا نعتقد بأنه تم إنشاء هذه الميزة في الأساس لتكون ممتعة بدلاً من محاولة خداع شخص آخر ليعتقد أنه أنت. سيُطلب من المستخدمين إلتقاط صورة شخصية يتم إستخدامها بعد ذلك في الصورة المتحركة GIF بحيث ستكون هناك العديد من الخيارات للمستخدمين للإختيار من بينها.

لقد أكدت لنا شركة Snap Inc منذ ذلك الحين أن هذه الميزة موجودة بالفعل، ولكنها أوضحت في نفس الوقت أنها لا تزال قيد الإختبار حاليًا وأنها غير متاحة للجميع حتى الآن.