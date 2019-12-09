إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Sony Xperia 3 المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك بعض الشائعات حول الهاتف Sony Xperia 3 الذي من المفترض أن يكون الهاتف الرائد الأول لشركة Sony في العام 2020. أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أنه تم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهذا ما أتاح لنا فرصة التأكد من أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB. في الواقع، لقد سمعنا من قبل أن الهاتف Xperia 3 سيضم المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، ولكن لم نكن نتوقع أن يحصل على ضعف الذاكرة العشوائية التي رأيناها في الهاتف Xperia 1.

تم إدراج اللوحة الأم للهاتف Xperia 3 في منصة إختبارات الأداء Geekbench تحت الإسم الرمزي ” Kona “، وهو الإسم الرمزي الذي تُطلقه شركة كوالكوم على المعالج Snapdragon 865، كما تشير منصة إختبارات الأداء إلى أن الهاتف يعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Xperia 3 شاشة مسطحة في الأمام وواجهة خلفية منحنية. إذا قامت شركة Sony بإطلاق الهاتف Xperia 3 بالفعل مع هذا التصميم، فسوف تعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وبالضبط إلى الهاتف Xperia Arc الذي تم إطلاقه قبل عدة سنوات.

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ستستمر الواجهة الأمامية في إستخدام شاشة CinemaWide الطويلة والخالية من القطع أو الثقب. من المؤكد أن هذه الشاشة ستواصل الإعتماد على تقنية OLED، ولكننا ما زلنا ننتظر لنر ما إذا كانت شركة Sony ستنضم إلى قائمة الشركات التي قررت رفع معدل تحديث شاشات هواتفها الذكية إلى 90Hz أم لا.

المواصفات الأخرى المتوقعة إلى جانب المعالج، هي دعم شبكات الجيل الخامس 5G في الأسواق حيث تم بالفعل إطلاق هذا الجيل الجديد من الشبكات، وست كاميرات في الخلف مدعومة بالمزيد من ميزات Video Creator. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Xperia 3 ليس سوى واحد من أربعة هواتف رائدة تخطط شركة Sony لإطلاقها في العام 2020.