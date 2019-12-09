شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبتكر رداء يساعد رواد الفضاء على النوم خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة فولباك لتصميم الملابس من تطوير ملابس جديدة تساعد رواد الفضاء في الحصول على قسط كاف من النوم خلال سباحتهم في المركبات الفضائية، فيما تعد فولباك بابتكار مسكن مصغر ذاتي الاحتواء يحتضن رأس رائد الفضاء داخل القلنسوة، بحسب موقع "مرصد المستقبل" الأماراتي

وبحسب التقرير، يصعب على الرواد النوم أثناء إبحارهم في الفضاء، فهم يشهدون أثناء وجودهم في محطة الفضاء الدولية شروق الشمس 16 مرة يوميًا، وأفاد كثير منهم الاستعانة بما يساعدهم على النوم مثل الأدوية وقناع العين للحصول على قسط كاف من الراحة.





ولعل الهدف من هذه الملابس هو مساعدة رواد الفضاء على التأقلم مع قلة النوم والتعود على مواقف الضغط المرتفع أيضًا، وتتألف الملابس من خمسة أجزاء مستوحاة من الحشرات تغلف الرأس كليًا وتحجب الضوء عن مرتديها، وفقًا للموقع. ووصفت الشركة ابتكارها بأنه «يجمع من الناحية الهندسية بين قمل الخشب وخوذة الفضاء.».

Advertisements

وقال ستيف تيدبال الشريك المؤسس لفولباك في تصريح له، «أردنا أن يكون ارتداء شرنقة النوم العميق على متن المركبة بمثابة إشعار يرجى عدم الإزعاج،» وأضاف «تتلاشى الأضواء الباهرة ويمسي كل شيء هادئًا ويتركك الناس وشأنك.».

فيما تعد الخوذة قابلة للطي ويتحول الرداء عند طيها إلى سترة اعتيادية يرتديها كثيرون على سطح الأرض، وقد ابتكرت الشركة العام الماضي أول سترة جرافين في العالم والتي تمتاز بالمرونة العالية والقوة، وهي تبيع قمصانًا مصنوعةَ من طحالب نباتية مستدامة المصدر، بالإضافة إلى سترة متغيرة الألوان مستوحاة من قدرة المحار على التخفي.