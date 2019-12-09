شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء الروسية ترسو بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رست مركبة الشحن الروسية "بروجركس" في محطة الفضاء الدولية، بعد يوم واحد فقط من وصول مركبة الإمداد الأمريكية دراجون التابعة لـ SpaceX.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فالتحمت مركبة الفضاء بروجرس 74 الروسية بالمحطة الفضائية في الساعة 5:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لتوصيل 2.7 طن من الإمدادات الجديدة لطاقم البعثة إكسبيديشن 61 المكون من ستة أفراد.

وقال مسئولو ناسا إن المركبتين كانتا تبحران على بعد 260 ميلا (418 كيلومترا) فوق البحر الأصفر شرقي شنغهاي عندما رستا.

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وشاهد رائدا الفضاء الروسيان ألكسندر سكفورتسكوف وأوليج سكريبوشكا الإرساء الأوتوماتيكي بروجريس 74 اليوم، حيث أطلقت سفينة الشحن باتجاه المحطة يوم الجمعة الماضى على صاروخ سويوز الذي انطلق من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

وتقدمت 74 هو ثانى مركبة فضائية تصل إلى المحطة الفضائية خلال عدة أيام، وبالأمس، وصلت سفينة شحن من نوع SpaceX Dragon إلى المحطة لتوصيل أكثر من 2.5 طن من اللوازم والمعدات العلمية إلى المحطة. انطلقت هذه المهمة يوم الخميس الماضى من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا فوق صاروخ سبيس إكس فالكون 9.

كما رست سفينة شحن ثالثة، وهي مركبة فضائية Cygnus أمريكية بناها شركة نورثروب جرومان في المحطة الفضائية.