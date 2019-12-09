شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول رائد فضاء سويدى إلى المحطة الدولية.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق أول رائد فضاء سويدى على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية منذ 13 عاما، وذلك فى ذات اليوم فى 9 ديسمبر ولكن من عام 2006، حيث شاركت السويد فى سباق الفضاء برائد منها. ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فانطلق آرنى كريستر فوجليسانج على متن مكوك الفضاء ديسكفري كمتخصص فى مهمة البعثة STS-116. Advertisements

رائد سويدى وكان عالمًا فيزيائيًا وأستاذًا قبل اختياره للالتحاق بفيلق رواد الفضاء الأوروبي في عام 1992، كما تدرب لمدة 14 عامًا قبل أن يقوم بأول رحلة فضائية له. فيما قضى خلالها 13 يومًا في الفضاء، وكان الغرض من المهمة هو توصيل وتثبيت الجزء P5 من محطة الفضاء الدولية وتجديد نظام الطاقة في المحطة.

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