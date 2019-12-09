تعرف على مواصفات Hard disk الموصل في جهاز الكمبيوتر بدون برامج

اذا كان عندك اكثر من Hard Disk في جهازك و تريد معرفة المعلومات الخاصة بكل واحد ستحتاج ان تقوم بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك و تنظر الى كل واحد لتعرف مواصفاته و تتبين كل معلومات القرص الصلب الخاصة بك. الأمر متعب لمجرد التفكير فيه. لكن لحسن الحظ هناك اوامر يمكنها مساعدتك على Windows 10 لتتبين كل المعلومات التي تحتاجها عن اقراص التخزين الخاصة بك بدون اي مشاكل. و بدون الحاجة لتثبيت برامج خارجية نهائياً.

معرفة مواصفات Hard Disk من خلال CMD

1- افتح نافذة البخث

2- اكتب cmd لفتح نافذة Command prompt

3- اكتب الأمر التالي

wmic diskdrive get model,serialNumber,size,mediaType

4- ستظهر لك المعلومات الآتية

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MediaType لعرض نوع قرص التخزين هل هو موصل و يمكن ازالته ام انه ثابت في الجهاز

Model يوضح نوع قرص التخزين الموصل

SerialNumber يوضح الرقم التسلسلي الخاص بقرص التخزين

Size مساحة قرص التخزين الخاص بك

و هكذا بهذا الامر انت تعرض المعلومات المبدأية عن قرص التخزين الخاص بك ليس الا. و التي في اغلب الاحيان هي المعلومات التي تحتاجها عن قرص التخزين الخاص بك. ربما لن تحتاج لإخراج معلومات زائدة عن هذه المعلومات في كل الحالات. لكن يمكنك اكمال قرائة هذا المقال فهناك معلومات اخرى يمكن عرضها

معرفة معلومات زائدة عن الـ Hard Disk الخاص بك

1- افتح نافذة البخث

2- اكتب cmd لفتح نافذة Command prompt

3- اكتب الأمر التالي

wmic diskdrive get model,index,firmwareRevision,status,interfaceType,totalHeads,totalTracks,totalCylinders,totalSectors,partitions

4- ستظهر لك المعلومات الآتية

FirmwareRevision نسخة الـSoftware الخاصة بقرص التخزين الخاص بك

InterfaceType نوع اتصال الـHard Disk

Model يوضح نوع قرص التخزين الموصل

Partitions عدد الـPartitions الموجودة على الـHard Disk

Status صحة الـHard Disk الخاص بك

لاحظ

هذا المقال فقط من اجل عرض المعلومات بدون برامج. لكن بمكنك بكل سهولة عرض اي معلومات تحتاجها عن اقراص التخزين الخاصة بك من خلال تطبيقات معينة. سواء كنت تستعمل HDD او SSD فإن هناك العديد من التطبيقات التي يمكنها مساعدتك. ابسطها هو Mini Tool partition Wizard الذي يمكنه عرض كل المعلومات التي تحتاجها عن قرص التخزين الخاص بك و التعديل عليه ايضاً. و هناك Samsung Magician الخاص بأقراص SSD من سامسونج. على العموم ساترك لكم روابط من موقعنا لأفضل البرامج التي يمكنها عرض معلومات اقراص التخزين الخاصة بك