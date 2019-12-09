تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هواتف iPhone في 2020 بسعة أكبر في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن ابل قدمت طلبات توريد لشركة ITM Semiconductor لوحدات جديدة من دوائر حماية البطارية، وذلك لدعم الإصدارات القادمة من هواتف iPhone 12 بسعة أكبر في البطارية.

تعتمد شركة ابل على ITM Semiconductor الكورية لتوريد دوائر الحماية الخاصة بهواتف الأيفون، حيث قدمت بالفعل وحدات دوائر الحماية الخاصة بسلسلة هواتف iPhone 11 هذا العام.

وتتميز النماذج الجديدة من دوائر الحماية الخاصة بالبطارية المقدمة من شركة ITM Semiconductor بالتصميم صغير الحجم، لذا من المتوقع أن تأتي البطارية بسعة أكبر.

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وتعتمد شركة ابل أيضاً على كلاً من شركة Compeq التايوانية، وMinebeaMitsumi اليابانية إلى جانب ITM semiconductor لتوريد أشباه الموصلات لهواتف iPhone 11، بينما تأتي النماذج الجديدة من أشباه الموصلات المخصصة لسلسلة هواتف iPhone 12 من ITM semiconductor في وحدات أصغر بنسبة 48% من النماذج الحالية، لتوفر مساحة أكبر للبطارية.

يذكر أن شركة ITM semiconductor تنتهي قريباً من تجهيز منشأة جديدة في فيتنام، للإستعداد لتنفيذ طلبات التوريد الخاصة بهواتف الأيفون القادمة في 2020.

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