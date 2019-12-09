تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الأسعار المتوقعة لهواتف Galaxy S10 lite وNote10 lite وA71 وأيضاً A51

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لأسعار هواتف سامسونج المرتقبة Galaxy S10 lite وNote10 lite وA71 وأيضاً A51 في أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت.

تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020 في مؤتمر يعقد يوم الخميس المقبل، واليوم رصدت أسعار هذه الإصدارات في أحد منافذ البيع في Slovakia على شبكة الإنترنت، حيث حددت أسعار الهواتف في صفحات رسمية لكلاً من هواتف Galaxy A51، وGalaxy A71.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A91 سينطلق بعنوان Galaxy S10 lite في بعض الأسواق، على أن يأتي بسعر 670 يورو وفقاً لما كشفت عنه التسريبات اليوم، بينما يأتي هاتف Galaxy A81 أو الذي سيعرف في بعض الأسواق بعنوان Galaxy Note10 lite بسعر 610يورو، وهو أقل سعر في سلسلة هواتف Note10.

من جانب أخر جاء هاتف Galaxy S10e في نفس المتجر بسعر 750 يورو، بينما تميز هاتف Note10 بسعر 950 يورو، بينما انخفض سعر هاتف Galaxy A80 من 650 يورو إلى 545 الآن.

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كما تكشف التسريبات عن سعر Galaxy A71 الذي ينطلق بسعر 470 يورو قريباً إلى الأسواق، بينما يأتي هاتف Galaxy A51 بسعر 375 يورو، إلا أن التسريبات لم تكشف عن مستوى سعر A61 حتى الآن.

ومن المتوقع أن تنطلق الإصدارات الأربعة من هواتف Galaxy في الأسواق بدءاً من 27 من ديسمبر، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020.

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