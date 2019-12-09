النسخة الأحدث من المتصفح Opera لمنصة الأندرويد تقوم بتحويل أي صفحة ويب للوضع الليلي

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، نشهد المزيد من الهواتف الذكية والتطبيقات التي تقدم الوضع الليلي للمستخدمين. في حال لم يكن الإسم مألوفًا بالفعل، فإن الوضع الليلي يمنح للتطبيق مظهرًا داكنًا والذي من المفترض أن يُسهل إستخدام التطبيق في البيئات المظلمة. وعلاوة على ذلك، فالوضع الليلي يتيح للأجهزة إستهلاك مقدار أقل من الطاقة، وخاصة الأجهز المُزودة بشاشات OLED.

ومع ذلك، الشيء السلبي في الموضوع هو أن الوضع الليلي يتم تنفيده بشكل عام من قبل المطورين أنفسهم. ما يعنيه هذا هو أنه إذا إختار أحد المطورين عدم دعم الوضع الليلي، فسوف يكون ذلك سيئًا للمستخدم. الخبر السار هو أنه إذا كنت تستخدم المتصفح Opera على منصة الأندرويد، فيبدو أن هذا المتصفح سيكون أكثر من سعيد بتقديم المساعدة إليك.

الإصدار الأحدث من المتصفح Opera لمنصة الأندرويد لديه القدرة على تحويل أي صفحة ويب إلى الوضع الليلي. هذا يعني أنه حتى لو لم يتم تصميم الموقع المعني بالضرورة من أجل الوضع الليلي، فإن المتصفح Opera سيكون قادرًا على تحويله إلى الوضع الداكن. يقوم المتصفح في الأساس بتحويل الخلفية البيضاء إلى خلفية سوداء وإجراء بعض التغييرات الأخرى على محتوى الموقع.

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نحن لسنا متأكدين مما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل وظائف بعض المواقع، ولكن إذا كنت تفضل عدم إجهاد عينيك في الظلام، فقد تكون هذه الميزة مفيدة لك.