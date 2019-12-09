سماعات Realme Buds Air قادمة يوم 17 ديسمبر مع البلوتوث 5.0 والإقتران الفوري

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تحديد موعد الإعلان الرسمي عن أول سماعات لاسلكية حقيقية لها للأذن، تقدمت شركة Realme الآن إلى الأمام وكشفت لنا عن أولى المعلومات حول سماعات الأذن هذه بالإضافة إلى حقيقة أنها ستحمل إسم Realme Buds Air.

ستدعم سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه الإقتران الفوري عبر تقنية البلوتوث 5.0، وهذا ما يعني بأنها ستربط الإتصال تلقائيًا بجهازك بمجرد فتح علبة الشحن. سوف تحتوي كل سماعة على مكبر صوتي بقطر 12mm وستضم عناصر تحكم تعمل باللمس للتحكم في الأغاني والمكالمات، بالإضافة إلى إستدعاء المساعد الرقمي Google Assistant بلمسة زر واحدة.

لا تزال الأسعار غير معروفة، ولكن Realme تقدم خصمًا بقيمة 400 روبية هندية على سماعات Realme Buds Air للعملاء الذين قاموا بشراء Realme X2 Pro أو Realme XT أو Realme 5 Pro أو Realme X أو Realme X Master Edition بين 9 و 16 ديسمبر.

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وكما تم التلميح من قبل، فسماعات Realme Buds Air الجديدة القادمة من شركة Realme ستصل بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأصفر والأبيض. تاريخ الإعلان الرسمي هو 17 ديسمبر، وسنشد أيضًا إطلاق الهاتف Realme XT 730G الجديد في الهند في هذا الحدث.