هواتف iPhone القادمة في العام المقبل قد تأتي مع بطاريات أكبر، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق تشكيلة iPhone 11 Series، قامت شركة آبل بإستخدام بطاريات أكبر في هذه التشكيلة لتلبية رغبة الكثير من عملائها. لقد كان عمر البطارية في iPhone مثيرًا للجدل إلى حد ما على مر السنين، وقد شعر العديد من العملاء بسعادة غامرة عندما قامت شركة آبل بتحسين عمر البطارية في هواتف iPhone 11 الحديثة.

إذا كنت تخطط لشراء iPhone في العام 2020، فنحن هنا مع بعض الأنباء السارة لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا عن The Elec، فمن المتوقع أن تأتي هواتف iPhone في العام المقبل مع بطاريات أكبر. ويدعي التقرير أن شركة آبل ستستخدم وحدة خاصة لحماية البطارية والتي ستكون على ما يبدو أنحف وأصغر من الوحدة الحالية.

ونتيجة لذلك، سيوفر ذلك مساحة كبيرة داخل الهاتف نفسه، والتي بدورها يمكن إستخدامها لتضمين بطارية أكبر. لا نعرف سعة البطارية التي سيتم إستخدامها بالفعل، ولكن ما زالت هذه الأخبار موضع ترحيب. كانت هناك العديد من المقالات التي عزت هذا التحول في التصميم إلى مغادرة Jony Ive لشركة آبل.

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كان معروفًا عن Jony Ive إستخدام التصاميم النحيفة، مما يجعل من الصعب على الشركة إستخدام بطاريات أكبر في هواتفها الذكية. ومع ذلك، نظرًا إلى أن Jony Ive لم يعد جزءًا من آبل، يزعم البعض أن هذا قد سمح للشركة بإنشاء أجهزة قد تكون أكثر سمكًا قليلاً لإستيعاب بطاريات أكبر حجمًا. ويُشاع أيضًا أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة كما أنها ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G.