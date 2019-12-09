الكشف عن أسعار Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy A 2020 Series يوم غد الثلاثاء، ولكن قرر متجر إلكتروني سلوفاكي عدم الإنتظار وأدرج الصفحات الخاصة بكل من Galaxy A51 و Galaxy A71 و Galaxy A81 و Galaxy A91 على موقعه الرسمي. للآسف، هذه الصفحات لا تعرض لنا صور هذه الهواتف أو مواصفاتهم التقنية، ولكنها تعرض لنا الأسعار المحتملة لبعض هذه الهواتف.

الهاتف Galaxy A91 والذي يُشاع أنه سيصل إلى بعض المناطق تحت إسم Galaxy S10 Lite تم تسعيره من قبل المتجر الإلكتروني المذكور آنفًا بـ 670€، بينما تم تسعير الهاتف Galaxy A81 الذي يُشاع أنه سيحمل إسم Galaxy Note 10 Lite في بعض المناطق بنحو 610€. وبطبيعة الحال، هذا الأخير ليس رخيصًا على الإطلاق، ولكنه سيكون أرخص هاتف Galaxy مزود بالقلم S Pen على الإطلاق.

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وعلى سبيل المقارنة، يتم عرض الهاتف Galaxy S10e للبيع مقابل 750€ على نفس المتجر، بينما يتم عرض الهاتف Galaxy Note 10 للبيع مقابل 950€. ومع ذلك، تم تسعير الهاتف Galaxy A80 في الأصل بنحو 650€ وإنخفض إلى 545€ الآن، وبالتالي هذه الأسعار تبدو منطقية.

أما بخصوص الهاتفين Galaxy A71 و Galaxy A51، فهما لا يملكان أسماء بديلة، وهذين الهاتفين سيُعرضان للبيع مقابل 470€ و 375€ على التوالي. عمومًا، جميع هذه الهواتف ستكون متاحة للشراء إبتداءً من 27 ديسمبر.