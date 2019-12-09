آبل ستقوم بإصدار تحديث لإصلاح مشكلة مكبر الصوت في MacBook Pro 16

فاطمة أيت طالب - دبي - صدرت في الأسبوع الماضي تقارير من عدد من المستخدمين تفيد أن بعض ملاك نسخة 16 إنش من MacBook Pro يسمعون أصوات غريبة من مكبرات الصوت. لحسن الحظ، إذا كنت تملك هذا الحاسوب المحمول وتواجه هذه المشكلة، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة آبل قد أقرت بوجود هذه المشكلة وستقوم بإصدار تحديث يقوم بحلها.

هذا وفقًا لمذكرة داخلية تم إرسالها إلى موفري خدمة الدعم للعملاء في شركة آبل تم الحصول عليها من قبل موقع MacRumors. ووفقا للمذكرة، فهي تقول : ” أثناء إستخدام Find Cut Pro X أو Logic Pro X أو QuickTime Player أو Music أو Movies أو تطبيقات أخرى لتشغيل الصوت، قد يسمع المستخدمون موسيقى تنبعث من مكبرات الصوت بعد إنتهاء التشغيل. آبل تحقق في هذه القضية. تم التخطيط لتضمين الإصلاح في التحديثات المستقبلية. لا تقم بإعداد الخدمة أو إستبدال حاسوب المستخدم، فهذه مشكلة متعلقة بالبرمجيات “.

Advertisements

قبل ذلك، كان بعض المستخدمين يتوقعون أن هذه المشكلة قد تكون ناجمة عن تطبيقات مثل Final Cut Pro، ويبدو أن هذه المذكرة الداخلية تؤكد ذلك جزئيًا. ومن المثير للإهتمام أن هذه ليست في الواقع المرة الأولى التي نسمع فيها عن بث حواسيب MacBook لأصوات متقطعة.

من الغريب أن شركة آبل لم تتمكن من حل المشكلة على الرغم من أنها ليست مشكلة جديدة، ولكن على أي حال، نأمل أن يُعالج تحديث برمجي مستقبلاً هذه المشكلة.