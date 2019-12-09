خدمة Google Maps قد تحصل على ميزة جديدة تسلط الضوء على الشوارع ذات الإضاءة الساطعة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تكون متجهًا إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، فمن الجيد عمومًا سلوك المناطق ذات الإضاءة الساطعة، بدلا من محاولة إختصار الطريق من خلال سلوك بعض الطرق المظلمة. ومع ذلك، ماذا لو كنت لا تعرف تلك المنطقة جيدًا؟ كيف ستعرف الطريق الذي ينبغي عليك سلوكه؟

هذا شيء تتطلع شركة جوجل إلى مساعدتك فيه من خلال خدمة الخرائط Google Maps. وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من منتدى المطورين XDA Developers، فقد إكتشف بعض المطورين أن شركة جوجل تعمل على ميزة جديدة في خدمة الخرائط Google Maps تُطلق عليها إسم ” Lightning “، ويبدو أنه تم تطوير هذه الميزة لعرض الشوارع ذات الإضاءة الجيدة للمستخدمين.

هذا يعني أنه في حالة عدم السير في شارع مظلم وترغب في العثور على شارع أكثر أمانًا وذو إضاءة مشرقة، فبإمكانك إستخدام خدمة Google Maps للعثور عليه. لسنا متأكدين من الشكل الذي ستبدو عليه هذه الميزة حتى الآن، أو ما إذا كان يُمكن أن تقتصر على مناطق معينة، ولكنها تبدو فكرة جيدة.

ومع ذلك، وفقا لمنتدى XDA Developers، إستنادًا إلى التعليمات البرمجية التي عثروا عليها، فإنها ستسلط الضوء فقط على الشوارع المضاءة باللون الأصفر. يقترحون أيضًا أنه يمكن إختبارها في الهند أولاً قبل أن تشق طريقها إلى مناطق أخرى من العالم، ولكننا نفترض أنه سيتعين علينا الإنتظار والإنتظار فقط قبل أن نتأكد من كل شيء.