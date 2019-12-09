تكنولوجيا: بيع "فلوبى ديسك" بتوقيع مؤسس أبل بسعر 84 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع دارمزادات RR Auction قرص مرن "فلوبى ديسك" وقّع عليه مؤسس شركة أبل الراحل "ستيف جوبز" مقابل 84،115 ألف دولار، أى ما يعادل شراء 84 هاتف iPhone 11 الجديد.
ووفقا لموقع cnet الأمريكى، يحتوى القرص المرن على برنامج Macintosh System Tools 6.0، الذى سيعود تاريخه إلى عام 1988، إلا أن هذا القرص له قيمة خاصة، إذ تدعى RR أن جوبز لم يكن محب للتوقيع على الأشياء.
فلوبي ديسك
قدرت RR فى الأصل قيمة القرص بـ 7500 دولار، أى أقل من 10٪ من السعر الذى تم دفعه فى النهاية، لكن تعد هذه المرة الثانية التى يحصل فيها منتج موقع بخط يد جوبزيباع بمبلغ ضخم فى الأشهر الأخيرة، ففى سبتمبرالماضى تم بيع ملصق موقّع بخط يده بأكثر من 30 ألف دولار، كما بيع طلب وظيفة كتبه جوبزفى عام 1973 مقابل 174 ألف دولار العام الماضى.
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