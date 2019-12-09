شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. صورك وفيديوهاتك الشخصية على انستجرام سهلة الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير لموقع Buzzfeed من إمكانية الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الشخصية بحسابات انستجرام، وتنزيلها ومشاركتها بكل سهولة، عن طريق اتباع بعض الخطوات.

وأوضح التقرير أن الثغرة - التى تعمل على قصص انستجرام أيضًا - لا تتطلب سوى فهم بدائي لـ HTML ومتصفح، ويمكن القيام بها عن طريق عدد قليل من الخطوات، ليقوم المخترق ببساطة بفحص الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على الحساب الشخصى للمستخدم، ثم يسحب عنوان URL الخاص بالمصدر، ويمكن بعد ذلك مشاركة هذا العنوان العام مع أشخاص لم يسجّلوا الدخول إلى انستجرام أو لا يتبعون ذلك المستخدم الخاص. "

ومما يدعو إلى القلق، أن هذه الثغرة يمكن استخدامها بكلا من النيوزفيد والقصص الخاصة، بينما يزعم فيس بوك أنها ليست مشكلة، فالأمر يعادل التقاط سكرين شوت.

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في حديثه إلى Buzzfeed News ، قال متحدث باسم فيس بوك: "السلوك الموصوف هنا يعادل التقاط لقطة شاشة "سكرين شوت" لصورة صديق على فيس بوك وانستجرام ومشاركتها مع أشخاص آخرين، إنه لا يمنح الأشخاص حق الوصول إلى حساب شخص خاص. "

لكن يجادل تقرير Buzzfeed بأن هذه العملية تختلف عن أخذ لقطة شاشة لحساب خاص لعدة أسباب، إذ جاء بالتقرير: "تحتوي عناوين URL العامة هذه على بعض المعلومات الأساسية حول الصورة أوالفيديو الذي ترتبط به، بما في ذلك تفاصيل حول كيفية تحميلها وأبعادها، كما أنها تثبت الأصالة، فلا يمكنك تزييف واحدة، علاوة على ذلك، يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة والوصول إليها على شبكة تسليم المحتوى في فيس بوك بعد أن يتخذ شخص إجراءً لإزالتها من ملفه الشخصي. "