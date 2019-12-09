تكنولوجيا: Snapchat يجلب ميزة Cameos التي تدعم دمج الوجوه في صورة GIF

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت شركة سناب ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق تعرف بميزة Cameos، والتي تعمل على دعم إدارج الوجوه في صور GIF متحركة أو مقطع فيديو قصير.

تعمل ميزة Cameos الجديدة في تطبيق سناب شات على دعم المستخدم في إبتكار مقاطع فيديو قصيرة وإدراج صور المستخدم في هذه الصور المتحركة أو مقاطع الفيديو القصيرة.

وتهدف شركة سناب شات بالميزة الجديدة تطوير تجربة مميزة في إرسال صور ومفاطع فيديو معبرة، حيث يمكن للمستخدم أن يظهر في الصور بصور حيوانات مجسمة متحركة، أو رموز تعبيرية عملاقة متحركة.

ومن المقرر أن يدعم سناب شات إضافة رسائل خاصة، أو إنشاء تعبيرات للوجوه، أو حركات لفم المستخدم لتعبر صورة المستخدم بشكل أفضل.

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أيضاً من المقرر أن تتوفر الميزة من خلال الزر المخصص للرموز التعبيرية في التطبيق، التي ستقدم للمستخدم تبويب Cameos، ومن ثم يمكن للمستخدم النقر على زر tile لإلتقاط صورة سيلفي وإدراجها في صورة متحركة.

يذكر أن ميزة Cameos ستتوفر بدءاً من يوم 18 من ديسمبر على منصة iOS، مع عدد 150 Cameos تتيح للمستخدم التعبير بأسلوب جديد في التطبيق.

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