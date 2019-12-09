آبل تحدد رسميًا موعد إطلاق Mac Pro 2019 و Apple Pro Display XDR

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة آبل عن Mac Pro 2019 الجديد وعن شاشة Apple Pro Display XDR كذلك. إذا كنت تتطلع إلى أي من هذين الجهازين، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة آبل قررت أخيرًا إطلاق هذين الجهازين إبتداءً من يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 10 ديسمبر.

قبل ذلك، أكدت لنا شركة آبل أنها ستقوم بإطلاق كل من Mac Pro و Apple Pro Display XDR في شهر ديسمبر، ولكنها لم تذكر تاريخ الإطلاق بالتحديد. ومع ذلك، أكدت لنا شركة آبل الآن أنها ستقوم بإطلاق هذين الجهازين إبتداءً من اليوم 10 ديسمبر.

جهاز Mac Pro 2019 الجديد سيأتي ليحل محل Mac Pro الحالي ذو التصميم الأسطواني. على عكس الطراز الحالي، فالـ Mac Pro 2019 الجديد تم إنشاؤه مع مراعاة إمكانية الترقية. يستهدف هذا الحاسوب بشكل واضح المهنيين الذين قد يحتاجون إلى مواصفات تقنية متقدمة جدًا للقيام بالمهام التي تتطلب الكثير من قوة الحوسبة.

أما بخصوص Apple Pro Display XDR، فهي تمثل رد شركة آبل على الشاشات الإحترافية. ومع ذلك، تعرضت هذه الشاشة للإنتقادات منذ الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي، فالعديد من الأشخاص يُعارضون سعرها البالغ 4999 دولار أمريكي ويُعارضون حقيقة أن الملحق Pro Stand الذي تبيعه شركة آبل بشكل منفصل يُكلف 999 دولار أمريكي لوحده.