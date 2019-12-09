شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم الفلك الحائز على نوبل: يجب حل أزمة المناخ بدلا من البحث عن كوكب بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح ديدييه كيلوز عالم الفلك السويسرى الحائز على جائزة نوبل هذا العام، أن الإنسانية يجب أن تركز على إصلاح أزمة المناخ وإنقاذ الكوكب، بدلاً من التركيز على البحث عن كوكب آخر.

وأوضح كيلوز، الذى شارك فى جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019 لاكتشافه الكواكب التى تدور حول شمس بعيدة، إن فكرة هروب البشر من كوكبنا للعيش فى أنظمة شمسية أخرى كانت "بعيدة المنال وغير واقعية".

ورفض الحائز على جائزة الفيزياء الحجة القائلة بأن تغير المناخ لا يهم لأننا على أى حال سنترك الأرض فى مرحلة ما.

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ديدييه كيلوز

وقال كيلوز: "أعتقد أن هذا غير مسئول، لأن النجوم بعيدة جدًا، أعتقد أنه لا ينبغى أن يكون لدينا أى أمل جاد فى الهروب من الأرض، فمع الأخذ فى الاعتبار أننا نوع تطور بهذا الكوكب، فنحن لسنا مهيئون للبقاء على قيد الحياة على أى كوكب آخر غير هذا الكوكب، ومن الأفضل أن نقضى وقتنا وطاقتنا فى محاولة إصلاحه، بدلاً من محاولة تخيل تدميره وتركه".

وأضاف البروفيسور ميشيل مايور، الذى قبل بشكل مشترك جائزة الفيزياء مع البروفيسور كيلوز: '' إذا أصبحت الأرض غير صالحة للسكن فى مرحلة ما، فلن توجد وسيلة للهروب، نحن مرتبطون بهذا الكوكب، ليس لدينا خطة أخرى، ويجب أن نهتم بالأرض".