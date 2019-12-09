شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفريق الروسى على المحطة الفضائية الدولية يبحث عن النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الروسية للأنظمة الفضائية وهى جزء من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن جهاز قياس الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء العالى الدقة للبحث عن المعادن من محطة الفضاء الدولية، يجرى تطويره من قبل شركة "أنظمة الفضاء الروسية".

وقالت الشركة الروسية: "سيساعد الجهاز الجديد بعد التثبيت على محطة الفضاء الدولية فى مراقبة حالة المحيطات واستكشاف العمليات الديناميكية فى المياه، وإجراء الخرائط المواضيعية لسطح الأرض، بما فى ذلك رسم الخرائط الجيولوجية والبحث عن المعادن وتحديدها، واكتشاف المناطق المحتملة لحقول الغاز والنفط".

سيمكّن مقياس الإشعاع من مراقبة حالات الطوارئ التكنولوجية والطبيعية، وظواهر الأرصاد الجوية الطبيعية، والكشف عن بؤر حرائق الغابات والحرائق الجوفية، فضلاً عن تحديد رطوبة التربة والبحث عن مصادر المياه الجوفية والطاقة الحرارية الأرضية.

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ستصبح أيضًا أداة بحثية للتنبؤ بالنشاط الزلزالى، وستسمح أيضًا بتقييم حالة المكبات الخاصة بالنفايات الصناعية والمنزلية.

تم تطوير الجهاز بالفعل وبدأ تصنيعه، من المقرر الانتهاء من العمل على إنشاء المعدات فى عام 2022.