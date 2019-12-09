شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير.. "واتس آب" لن يعمل على تلك الهواتف بعد 22 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت تقارير صحفية تحذيرا لكل مستخدمى تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب"، من أن التطبيق لن يعمل على عدد من الهواتف بعد 22 يوما، حسب سبوتنيك.

وأشارت صحيفة "الديلى إكسبريس" البريطانية أن عددا كبيرا من الهواتف ستدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة "واتس آب".

وسيفقد أى شخص يحمل هاتفا من نظام تشغيل "ويندوز فون" إمكانية الدخول على واتس آب، اعتبارا من 31 ديسمبر 2019.

Advertisements

كما أن كل من يحمل هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من "آى أو إس 7"، ومن يحمل هاتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7" ستتوقف خدمة "واتس آب" لديهم بحلول 1 فبراير 2020.

وبرر واتس آب قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التى يستخدمها الغالبية العظمى من الناس.