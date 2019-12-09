شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح تحديث جديد لهواتف أيفون يهدف لحماية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل تستعد لطرح تحديث جديد لنظام تشغيلها على هواتف أيفون وساعات "آى ووتش، حسب سبوتنيك.

قال موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص إن أبل ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثا جديدا لنظام تشغيل "آى أو إس 13.3"، والذى سيضم ضوابط أكثر تشددا.

وسيركز التحديث الجديد على الضوابط التى تمكنها "أبل" للأبوين لأبنائهم، لضمان خصوصيتهم وعدم استخدامهم الهواتف الذكية بشكل يضر خصوصيتهم أو ينتهكها، بالإضافة إلى دعمه مفاتيح أمان أكثر قوة.

ومن المتوقع أن تبدأ "أبل" فى طرح التحديث الجديد على هواتف "أيفون" بدءا من يوم 11 ديسمبر.

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ويمنح تحديث "أيفون" الجديد الأبوين القدرة على تقييد الوصول إلى جهات الاتصال فى وقت معين، بحيث يمكنهم تحديد من يستطيع الأطفال التحدث معهم ومتى يتحدثون معهم، سواء عن طريق المكالمات الصوتية أوالمكالمات المرئية أو بخاصية "فيس تايم".

وستمكن تلك الميزة الأبوين من إمكانية منع الأطفال من إجراء محادثات الفيديو مع أصدقائهم طوال الليل مثلا.

كما سيقدم تحديث "أيفون" مفاتيح أمان جديدة أطلقت عليها اسم "FIDO2"، والتى تسمح بتسجيل الدخول لحسابات مختلفة من دون تسجيل كلمة مرور، مع ضمان عدم اختراقها من أى متطفلين.