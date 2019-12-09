شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات صينية تعمل في مجال البرمجة تطور نظام تشغيل منافس لأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سى إس 2 سي" الصينية المحدودة للبرمجيات القياسية أنها طورت بشكل مشترك مع شركة تيانجين كايلين "تى كيه سي" المحدودة للمعلومات نظام تشغيل محليا.

وقال هان ناى بينج المدير العام لشركة سى إس 2 سي - فى تصريحات اليوم - إن الخطوة المذكورة تعتبر حاجة ملحة لتطوير نظام تشغيل مستقل ومحلى مع نظام موحد ونظام إيكولوجى لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين، مشيرا إلى أن النظام يحتوى على نحو 100 من حقوق الملكية والبراءات، ويتميز بقدرة تنافسية جوهرية فى مجال منتجات وتقنيات السلامة المستقلة.

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وأضاف أن نظام التشغيل الجديد يدعم معظم منصات أجهزة الكمبيوتر المفتوحة بشكل كامل فى الداخل والخارج، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمنتجات المدمجة، بالإضافة إلى سحابة كايلين والبيانات الكبيرة.

وكانت شركتا "سى إس 2 سي" الصينية المحدودة للبرمجيات القياسية وتيانجين كايلين "تى كيه سي" المحدودة للمعلومات قد فازتا بشكل مشترك بالمركز الأول فى جائزة التقدم العلمى والتكنولوجى الوطنية الصينية لعام 2018.